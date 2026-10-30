Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura: tabla actualizada, horarios y canales

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 30/10/2026
El Torneo Clausura de la Liga1 2026 continuará con la décimo quinta jornada, que se disputará del sábado 31 de octubre al martes 3 de noviembre, con encuentros clave en la lucha por los primeros lugares de la tabla.
En la jornada anterior, Sport Huancayo perdió su invicto tras caer por 2-0 ante Juan Pablo II en Chongoyape. Por su parte, Deportivo Garcilaso tropezó en Piura y perdió por 3-2 frente a Alianza Atlético. Sporting Cristal protagonizó un partidazo y venció por 3-2 a Alianza Lima, mientras que FBC Melgar no pudo hacer respetar su localía y empató 1-1 ante Comerciantes Unidos.
Cabe recordar que Universitario no pudo disputar su encuentro ante Sport Boys a mediados de esta semana, debido a que el partido fue reprogramado para el próximo miércoles 4 de noviembre.
Programación fecha 13 - actualizada
Sábado 31 de octubre
- 3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II (Estadio Campeones del 36)
Domingo 1 de noviembre
- 11:00 a.m. | Deportivo Moquegua vs. Los Chankas (Estadio 25 de Noviembre)
- 1:15 p.m. | Cusco FC vs. Sport Boys (Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
- 3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Universitario (Estadio IPD Mansiche)
Lunes 2 de noviembre
- 11:00 a.m. | Sport Huancayo vs. FBC Melgar (Estadio IPD Huancayo)
- 1:15 p.m. | UTC vs. Deportivo Garcilaso (Estadio Héroes de San Ramón)
- 3:30 p.m. | Sporting Cristal vs. FC Cajamarca (Estadio Alberto Gallardo)
Martes 3 de noviembre
- 3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. ADT (Estadio Juan Maldonado Gamarra)
- 8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Cienciano (Estadio Alejandro Villanueva)
Tabla de posiciones Torneo Clausura - actualizada
Tras los resultados de la jornada anterior, Sporting Cristal y Sport Huancayo comparten el liderato de la tabla con 28 puntos cada uno. En el tercer puesto aparece Universitario, con 27 unidades y un partido pendiente. Más atrás se ubica FBC Melgar, con 26 puntos. Asimismo, se registra un cuádruple empate entre Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II, Alianza Lima y Alianza Atlético, todos con 25 unidades.
Tabla Acumulada - actualizada
Por otro lado, en la tabla acumulada de la Liga 1, Alianza Lima se mantiene como líder con 65 puntos, mientras que Universitario suma 56 unidades, con un partido menos. En el tercer puesto aparece FBC Melgar con 54 puntos, seguido de Deportivo Garcilaso y Cusco FC, que registran 51. Más atrás se ubican Cienciano con 50, Sporting Cristal con 47 y Alianza Atlético con 46.
¿Por dónde se van a transmitir los partidos?
Toda la décimo quinta fecha del Torneo Clausura, así como el campeonato en general, podrá ser disfrutada exclusivamente a través de L1 MAX. La señal estará disponible en DirecTV (canales 604 y 1604 HD), Movistar TV (canales 14 y 714 HD), Claro TV (canales 61 y 528 HD) y Latin Cable (canales 23 y 40.3 HD).