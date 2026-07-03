Renunció la ministra de Educación: María Cuadros Espinoza presentó su renuncia irrevocable al cargo

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

María Esther Cuadros Espinoza presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación a través de un documento dirigido al presidente de la república José María Balcázar.

Ministra de Educación presenta dimisión al presidente Balcázar

En medio de la crisis política que se ha suscitado por las decisiones adoptadas que giran en torno a la conducción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) , Cuadros Espinoza dio a conocer su dimisión a poco más de tres meses de asumir funciones como titular del Ministerio de Educación.

Hay que recordar que asumió la dirección del Minedu desde el pasado 17 de marzo. Desde dicha fecha lideró la cartera de Estado hasta decidir dar por concluida esta función a través de una misiva en la que agradeció al mandatario Balcázar Zelada por la oportunidad para laborar en este cargo.

Además, la ahora exministra resaltó el trabajo que desarrolló durante su estadía en el ministerio y que su gestión estuvo orientada bajo principios de integridad así como en el progreso en el sector educativo.

"Agradezco la confianza depositada en mi persona para asumir esta alta responsabilidad al servicio de la patria, la cual he ejercido com integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público, contribuyendo al fortalecimiento de las políticas y acciones orientadas al desarrollo de la educación en el Perú", se lee en el texto.

También aprovechó para reconocer la labor que realiza el personal de trabajo dentro del Ministerio de Educación destacando su compromiso y profesionalismo en el cumplimiento de los objetivos que trazados en la institución. Asimismo,

"De igual manera, hago extensivo mi más profundo agradecimiento a los docentes del país, quienes día a día, cumplen la función de formar a los estudiantes para hacer de ellos personas con calidad humana, con mayores y mejores aprendizajes", agrega.

Ministra de Educación presentó su renuncia irrevocable

El contexto en el que se da la renuncia

Cabe indicar que, esta decisión de María Cuadros Espinoza llega en medio de un escenario tesnión política.

A través de un documento dirigido al presidente de la república José María Balcázar, María Esther Cuadros Espinoza presentó su renuncia irrevocable al cargo de titular del Ministerio de Educación. La ahora exfuncionaria de Estado estuvo en el cargo poco más de tres meses.

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