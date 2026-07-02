Keiko Fujimori: Colectivo Marcha del Orgullo reconoce resultado electoral y adelanta oposición vigilante

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Colectivo Marcha del Orgullo Lima-Perú difundió este jueves un pronunciamiento en el que reconoce los resultados oficiales de la ONPE que proclaman a Keiko Fujimori como presidenta electa. La declaración marca un punto de inflexión: aceptación institucional de la voluntad popular, pero sin abandonar la crítica a su partido y a sectores conservadores.

Colectivo reconoce resultados de la ONPE

El comunicado enfatiza que los derechos humanos, en especial los de la comunidad LGBTI, no son negociables ni admiten retrocesos. Señala que gobernar un país con profunda polarización social exige representar a toda la ciudadanía sin distinciones.

En esa línea, la comunidad exhortó a la nueva gestión a promover consensos nacionales y garantizar que las poblaciones vulnerables no sean perseguidas ni invisibilizadas.

"Exhortamos a la gestión entrante a promover un consenso nacional y trabajar por las poblaciones vulnerables, garantizando que la comunidad LGBTI no sea perseguida, invisibilizada ni postergada", se lee en el comunicado.

Vigilancia y compromiso

El colectivo reafirma que permanecerá en activa vigilancia, dispuesto al diálogo técnico siempre que existan garantías de respeto a las diversidades, y preparado para defender en las calles la dignidad e igualdad de la comunidad. La declaración marca un equilibrio: aceptación institucional de los resultados, pero sin renunciar a la crítica ni a la movilización social.

Partidos opositores reconocen resultados

La postura del colectivo se suma a la de partidos opositores que, aunque críticos con Fujimori, han optado por reconocer los resultados. El Partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, ha reiterado que no aceptará cargos en el Ejecutivo y que se mantendrá como una "oposición leal al Perú".

Ahora Nación, encabezado por Alfonso López Chau, también reconocerá los resultados electorales, pero adelantó que su rol será el de oposición firme en el Congreso, con énfasis en fiscalización y defensa de derechos sociales.

En contraste, Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, mantiene su estrategia de cuestionar los votos en el exterior y recurrir a instancias internacionales, lo que lo coloca en una posición distinta frente al resto de la oposición.

El pronunciamiento del colectivo refleja cómo sectores sociales históricamente críticos con el fujimorismo optan por reconocer la institucionalidad, sin abandonar la vigilancia ni la defensa de derechos. En un escenario polarizado, estas posturas marcan un camino hacia la gobernabilidad, pero con la advertencia de que la nueva gestión será observada.