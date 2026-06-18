Senamhi advierte descenso de la temperatura hasta -16°C en la sierra sur: Conoce las regiones en alerta

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el descenso de la temperatura nocturna en 10 regiones de la sierra centro y sur para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones del caso.

¿Dónde se reportará el fenómeno climatológico?

De acuerdo con lo reportado por la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera que este fenómeno climatológico se haga presente entre la medianoche del jueves 18 hasta las 11:59 p. m. del sábado 20 de junio.

Según el Aviso Meteorológico N.º 238 del Senamhi, el descenso de la temperatura se registrará en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Este acontecimiento clasificado de moderada a fuerte intensidad estará acompañado por ráfagas de viento con velocidades próximas a los 50 km/h, escasa nubosidad, e incremento de la temperatura diurna.

Para este jueves 18 se prevén temperaturas mínimas entre los 0°C y -14°C en áreas situadas por encima de los 4 000 m s. n. m. en la sierra sur.

Del mismo modo, para el viernes 19 y sábado 20 se esperan temperaturas mínimas entre los 0° C y -9 ° C en zonas sobre los 3 200 m s. n. m. de la sierra centro y valores entre los 0°C y -16°C en lugares por encima de los 4 000 m s. n. m. en la sierra sur.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 18 al 20 de junio, se prevé el descenso de la temperatura nocturna en la sierra centro y sur.



✅Además, se esperan ráfagas de viento y escasa nubosidad.



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INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a seguir estas recomendaciones y ejecutar las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.