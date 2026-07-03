Partidos de hoy, viernes 3 de julio: Horarios y canales para ver el Mundial 2026 EN VIVO

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY| La Copa Mundial de la FIFA 2026 culmina este viernes 3 de julio la fase de los dieciseisavos de final. Argentina, Colombia y Egipto protagonizan una cartelera cargada de emoción, mientras miles de aficionados seguirán cada jugada desde distintos rincones del planeta.

La jornada mundialista tendrá tres compromisos decisivos que prometen fútbol de alto nivel y dramatismo. La selección argentina enfrentará a Cabo Verde con el objetivo de continuar firme en la defensa del título, mientras que Colombia buscará imponer ante Ghana en uno de los partidos más equilibrados del día. Además, Australia y Egipto abrirán la programación en un choque donde Mohamed Salah intentará liderar a los africanos hacia una histórica clasificación.

¡Solo quedan 3⃣ lugares para los Octavos de Final de la #CopaMundialFIFA! 🤩 pic.twitter.com/AlwBFWYk0x — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 3, 2026

Argentina y Colombia, obligadas a responder

La 'Albiceleste' aparece como una de las grandes candidatas del campeonato y tendrá una dura prueba frente a la revelación africana. Con Lionel Messi como principal figura, Argentina intentará evitar sorpresas ante una selección de Cabo Verde que ha mostrado intensidad y orden táctico en el torneo.

Por su parte, Colombia afrontará un partido de máxima exigencia frente a Ghana. El conjunto cafetero llega impulsado por el gran momento de Luis Díaz y buscará mantener el nivel mostrado durante la fase previa. Ghana, sin embargo, ha demostrado ser un rival incómodo y físicamente intenso.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

A la 1:00 p.m.

Australia vs Egipto

A las 5:00 p.m.

Argentina vs Cabo Verde

A las 8:30 p.m.

Colombia vs Ghana

Your final batch of Round of 32 fixtures 👊#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Los encuentros de la Copa del Mundo podrán verse en territorio peruano a través de DSports y la plataforma de streaming DGO, señales que cuentan con los derechos de transmisión oficial para gran parte de América Latina.

De acuerdo con la programación oficial para este viernes 3 de julio, el partido entre Australia vs. Egipto será transmitido desde la 1:00 p.m. (hora peruana), en las plataformas Dsports, DGO, Paramount+ y DIRECTV.

Mientras que el encuentro entre Argentina vs. Cabo Verde podrá verse a partir de las 5:00 p.m (hora peruana) a través de Disney+, Dsports, DGO, Paramount+, América TV y América tvGO.

Por su parte, el compromiso entre Colombia y Ghana, considerado uno de los más atractivos de la jornada, será emitido desde las 8:30 p.m. (hora peruana) Paramount+, Dsports, DAZN, DGO

Asimismo, los aficionados podrán seguir todas las incidencias, estadísticas y resultados en tiempo real mediante las plataformas digitales oficiales de la FIFA y diversos portales deportivos internacionales especializados en la cobertura del Mundial 2026.

El Mundial 2026 continúa ofreciendo partidos vibrantes y emociones permanentes. La jornada de este viernes será clave para conocer a los últimos clasificados a la siguiente ronda y confirmar qué selecciones mantienen vivo el sueño de levantar la copa más importante del fútbol mundial.