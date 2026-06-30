El Niño Costero amenaza a la fauna marina: SERFOR y MIDAGRI indican qué hacer si encuentras animales varados en las playas

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las últimas semanas, a través de Alerta SERFOR, especialistas han recibido reportes de aves marinas vivas y muertas, así como lobos marinos en playas y otros espacios del litoral en las regiones de Tumbes, La Libertad, Piura, Áncash, Lima e Ica.

Entre las especies registradas se encuentran la gaviota dominicana, el piquero de patas azules, piquero peruano, pelícano peruano, guanay, pardela oscura, entre otras. Frente a este escenario, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), ha intensificado las acciones de monitoreo y protección de la fauna marina en diversas zonas del litoral peruano.

¿Qué hacer si encuentra un animal marino en la playa?

Las autoridades recomiendan mantener una distancia prudente y evitar tocar o alimentar a los animales silvestres. Muchas especies pueden encontrarse estresadas, heridas o afectadas por enfermedades, por lo que la manipulación inadecuada puede poner en riesgo tanto a las personas como a los ejemplares.

En caso de encontrar aves marinas, lobos marinos, tortugas marinas u otro ejemplar de fauna silvestre debilitado o muerto, la institución solicita reportar el hallazgo mediante un mensaje escrito de WhatsApp al Alerta SERFOR (947 588 269), adjuntando fotografías y la ubicación exacta. Los especialistas son los únicos autorizados para evaluar el estado del animal y determinar si requiere rescate o atención veterinaria.

Asimismo, se recomienda no tomar fotografías demasiado cerca ni intentar devolver al mar a los ejemplares, ya que algunas especies necesitan permanecer en la orilla para recuperarse o descansar.

¿Por qué El Niño afecta a la fauna marina?

Según los comunicados de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), las actuales condiciones cálidas del mar han generado cambios en la distribución de la anchoveta, principal alimento de diversas especies como aves guaneras, pingüino de Humboldt y lobos marinos.

Como consecuencia, algunas de estas especies pueden desplazarse mayores distancias en busca de alimento o utilizar temporalmente las playas para descansar y recuperar energías.

Las campañas de sensibilización también buscan que la población participe activamente en la protección de las especies y evite conductas que puedan agravar su situación. Diversas iniciativas han estado dirigidas a pescadores, comerciantes y ciudadanos que mantienen contacto frecuente con la fauna marina.

El avance de El Niño Costero representa un desafío para la conservación de la vida marina. Por ello, la colaboración ciudadana, el reporte oportuno y el respeto por los animales silvestres se convierten en herramientas fundamentales para reducir el impacto del fenómeno y proteger la biodiversidad de las costas peruanas.