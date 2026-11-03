Donald Trump anuncia que pondrá fin a la ayuda financiera a Israel tras acuerdo con Benjamin Netanyahu

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Washington dejará de proporcionar ayuda financiera a Israel a finales del presente año. Según señaló, él y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegaron a un acuerdo sobre ello hace meses.

Estados Unidos ya no brindará apoyo financiero a Israel

En una entrevista telefónica concedida a Fox News, el mandatario norteamericano indicó que Estados Unidos otorga actualmente a la administración israelí un total de 4 mil millones de dólares anuales y que ambas naciones decidieron que concluya dicha asistencia.

"En cuanto a los pagos a Israel, Bibi (Benjamin) Netanyahu y yo llegamos a un acuerdo. Les damos 4 mil millones de dólares al año. Hace meses pactamos que vamos a detener estos pagos, y a ellos les parece bien", afirmó.

Bajo esa premisa, Trump resaltó que Israel "se ha convertido en un país exitoso" por lo que deduce que no necesitan dicho apoyo económico proveniente de su gobierno. Sin embargo, puntualizó que en caso necesiten el dinero, Estados Unidos les brindará el apoyo.

BREAKING: President Trump says the U.S. will end roughly $4 billion in annual aid to Israel by the end of the year, revealing that Prime Minister Benjamin Netanyahu agreed to the decision. "Because they don't need it," Trump said during an exclusive interview on @foxandfriends, describing Israel as a thriving country that no longer requires American financial assistance. Trump also said Netanyahu raised the idea of ending the aid himself. He emphasized that Israel remains one of America's most reliable allies as the two countries prepare for a major shift in their financial relationship. Download the FOX News app for the latest details: https://t.co/ISpW9Fc0R3 — Fox News (@FoxNews) November 3, 2026

Vale indicar que, de acuerdo a lo manifestado por el inquilino de la Casa Blanca, fue Netanyahu quien planteó primero la interrupción de este beneficio otorgado por el gobierno norteamericano a su país.

Este es un tema que se ha colado en un contexto en el que se lleva a cabo la campaña de las elecciones de medio mandato, que se celebran este martes y en la que los republicanos se juegan el control del Congreso.

Una transición gradual

La decisión adoptada por Donald Trump ha sido presentada como un paso hacia la eliminación de la dependencia de Israel respecto al apoyo financiero estadounidense, pero no como una medida punitiva.

En una entrevista para el programa '60 Minutes' de la cadena CBS, Benjamin Netanyahu comentó que había planteado la idea directamente al mandatario norteamericano y propuesto iniciar el proceso de inmediato, con el objetivo de completarlo en el transcurso de la próxima década.

De acuerdo a información del medio israelí, actualmente Israel recibe 3 mil 800 millones de dólares anuales en asistencia de seguridad por parte de Estados Unidos, conforme a un memorando de entendimiento de diez años firmado en 2016, que abarca los años fiscales 2019 a 2028.

En medio de la campaña de las elecciones de medio mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Washington ya no brindará apoyo económico a Israel a finales del presente año. Según explicó, esta determinación se establece luego de sostener una reunión meses atrás con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y llegar a un acuerdo.