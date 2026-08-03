Fenómeno El Niño: Presidenta Fujimori anuncia S/140 millones para labores de descolmatación en Piura

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una visita oficial a la región norteña, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi anunció una inversión de S/140 millones destinada a financiar labores de descolmatación en Piura, como parte de las medidas de preparación frente al Fenómeno El Niño.

La mandataria inspeccionó los trabajos en cauces y zonas vulnerables, subrayando que el objetivo inmediato es reducir el impacto de las lluvias y proteger la vida de los ciudadanos, especialmente de niños y adultos mayores.

La inversión y los plazos

El presupuesto permitirá contratar operarios, adquirir combustible y ejecutar intervenciones en 60 puntos críticos de la región. Fujimori precisó que las labores deberán concluir en un plazo máximo de cuatro meses, con el compromiso de "pisar el acelerador" para agilizar la limpieza de cauces y la eliminación de sedimentos que podrían agravar inundaciones.

Asimismo, la presidenta aseguró que visitará Piura constantemente para supervisar el avance de las obras y garantizar que se cumplan los plazos establecidos antes de que los efectos del evento climatológico adquieran fuerza.

Fujimori llegó a la región para trabajos de supervisión.

Participación ciudadana y privada

Durante su recorrido, la mandataria pidió a los vecinos colaborar en la supervisión de las acciones y exhortó al sector privado a sumarse a los esfuerzos de preparación. "Tenemos que trabajar en equipo", enfatizó, al remarcar que la magnitud del fenómeno exige coordinación entre Estado, ciudadanía y empresas.

Fujimori informó que, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), se están disponiendo refugios y almacenes, además de solicitar apoyo internacional para contar con más carpas, motobombas, alimentos y agua. Asimismo, anunció que el Ministerio de Salud iniciará campañas de vacunación contra el dengue, anticipando riesgos sanitarios asociados a la temporada de lluvias.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Durante su visita a Sullana, la presidenta Keiko Fujimori anunció que destinarán 140 millones de soles para los trabajos de prevención contra el fenómeno de El Niño en Piura.



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Supervisión en campo

La jornada incluyó la verificación de la situación de los ríos Chira y Piura, así como visitas a los sectores Potreritos, Limonal y Los Ejidos, donde se llevan a cabo labores de limpieza y descolmatación. Estos puntos han sido identificados como vulnerables ante posibles desbordes, por lo que la intervención busca reducir riesgos inmediatos para las comunidades.

El anuncio de S/140 millones para Piura refleja la urgencia con la que el Gobierno busca enfrentar el Fenómeno El Niño, que amenaza con intensas lluvias e inundaciones en el norte del país.

La estrategia combina inversión pública, participación ciudadana y apoyo internacional, con la meta de proteger vidas y sostener la actividad agrícola. La visita de Fujimori marca el inicio de una etapa de supervisión constante, en la que el éxito dependerá de la rapidez de las obras y de la capacidad de articular esfuerzos entre Estado, sociedad y sector privado.