Congreso bicameral: Senado y Cámara de Diputados definirán comisiones y organización del nuevo parlamento

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El nuevo Congreso bicameral continúa con su proceso de organización. Las juntas de portavoces del Senado y la Cámara de Diputados se reunirán para definir acuerdos internos, entre ellos la conformación de comisiones ordinarias y grupos parlamentarios.

Juntas de portavoces definirán estructura del Congreso bicameral

Las Juntas de Portavoces del Senado y Diputados fueron convocadas para este martes 4 de agosto con el objetivo de avanzar en la organización del nuevo Parlamento. Las reuniones permitirán establecer acuerdos sobre el funcionamiento de ambas cámaras legislativas durante el periodo 2026-2027.

La Junta de Portavoces del Senado se desarrollará a las 9:00 a. m. en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, mientras que la reunión correspondiente a la Cámara de Diputados está programada para las 11:00 a. m. en la sala Basadre.

El martes 4 de agosto sesionarán, por separado, la Junta Preparatoria del Senado y la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados. En cada reunión participarán los voceros de los grupos parlamentarios para definir la conformación de las comisiones ordinarias, entre otros... pic.twitter.com/Qi8Nf0yFiL — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 3, 2026

Ambas convocatorias fueron realizadas por los oficiales mayores de cada cámara. En el Senado, la citación estuvo a cargo de Giovanni Forno, mientras que en Diputados fue emitida por Hugo Rovira, como parte del inicio de las coordinaciones internas del nuevo Congreso.

La Cámara de Diputados tendrá como parte de su agenda la definición del número de integrantes de las comisiones ordinarias legislativas, además de la conformación de comisiones especiales y otros grupos de trabajo parlamentario para el desarrollo de sus funciones.

También se evaluará la integración de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y la distribución de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria, órganos que tendrán participación en los procedimientos internos del Congreso durante el nuevo periodo legislativo.

Senado contará con 7 comisiones y Diputados con 16

El retorno del sistema bicameral establece una nueva estructura dentro del Poder Legislativo. El Senado tendrá 7 comisiones ordinarias, entre ellas las relacionadas con Constitución, Defensa Nacional, Economía, Salud, Gestión del Estado y Justicia, según la organización aprobada para esta etapa.

Por su parte, la Cámara de Diputados contará con 16 comisiones ordinarias enfocadas en áreas como Economía, Educación, Salud, Trabajo, Infraestructura, Ciencia y Medio Ambiente. La distribución de estos espacios será parte de las decisiones que deberán tomar los representantes parlamentarios.

Función de la Junta de Portavoces.

La instalación del nuevo Congreso bicameral marca el inicio de una etapa con dos cámaras legislativas, donde los senadores y diputados tendrán funciones diferenciadas dentro del proceso de elaboración de leyes, fiscalización y representación política del país.

Las reuniones de las juntas de portavoces permitirán establecer los primeros acuerdos de funcionamiento interno, antes del desarrollo de las actividades legislativas regulares. La conformación de comisiones será uno de los principales pasos para el inicio del trabajo parlamentario.