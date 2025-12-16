Indignación por Beca 18: Jóvenes saldrán a protestar este 19 de diciembre por recorte de presupuesto

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Semanas atrás, un informe periodístico dio a conocer que el programa Beca 18, que beneficia a miles de jóvenes estudiantes, se encuentra en una preocupante situación de déficit presupuestal, que, según el premier Ernesto Álvarez, habría generado el gobierno de Dina Boluarte.

"Solo se podrán cubrir 2 mil de 38 mil becas prometidas"

El Ministerio de Educación reconoció este vacío presupuestal por 697 millones de soles para cubrir 20 mil becas para dicho programa; luego de revelarse que el Ejecutivo había hecho entrega de becas sin presupuesto.

Ante ello, en diálogo con Exitosa, Alexander Casas Cóndor, becario y vocero del Frente Nacional de Exbecarios, anunció que realizarán una protesta pacífica frente al Minedu por el recorte del presupuesto del programa Beca 18.

"Nosotros como becarios y becarios postulantes estamos actualmente preocupados por la situación de Beca 18. Creo que ya se ha estado difundiendo el robo que se está haciendo a los postulantes, porque se ha recortado el presupuesto de 793 millones a solo 50 millones", afirmó.

Beca 18 presenta un preocupante déficit presupuestal.

Casas recordó que el Gobierno les prometió 38 mil becas que, sin embargo, con esta reducción presupuestal, únicamente se podrán cubrir, "a lo mucho, 2 mil becas". Agregó que esta problemática no es propia de la anterior administración de Boluarte.

"Son más de 103 mil postulantes que se estarían quedando sin la oportunidad de ganar estas becas. Esta es una responsabilidad del Ejecutivo, independientemente del gobierno. Cuando el señor premier se fue al Congreso, prometió becas. Sin embargo, hoy está incumpliendo su palabra", sostuvo.

Recalcó que, hasta el momento, "no se ha asegurado ningún presupuesto y el programa sigue avanzando". También expresó su indignación ante algunas declaraciones de actuales ministros, que afirman que Beca 18 "es un programa caro".

"Beca 18 es uno de los pocos programas que tiene un altísimo retorno social, que hace que jóvenes, cabezas de hogar, se conviertan en profesionales por primera vez en su vida en toda la generación", fundamentó.

Anuncian protesta pacífica ante el Minedu

En ese sentido, Casas Cóndor anunció que la Red Nacional de Juventudes ha convocado una protesta pacífica para este viernes 19 de diciembre a las 9 de la mañana a los exteriores del local del Ministerio de Educación.

"Esta convocatoria se va a realizar a nivel nacional, en las plazas de armas de todas las ciudades. Quisiera invitarlos a todos los ciudadanos que nos acompañen en esta marcha y que nos ayuden a defender este programa social", finalizó.

El vocero del Frente Nacional de Exbecarios, Alexander Casas, anunció que los jóvenes protestarán ante la reducción del presupuesto del programa Beca 18.