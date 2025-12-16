RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Estás son las fórmulas!

Elecciones 2026: JNE oficializa lista de fórmulas presidenciales habilitadas a participar en comicios

El Jurado Nacional de Elecciones publicó las resoluciones oficializando las fórmulas presidenciales habilitadas para participar de las Elecciones Generales 2026, tras elecciones primarias.

JNE oficializa fórmulas presidenciales
JNE oficializa fórmulas presidenciales (Difusión)

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/12/2025

El Jurado Nacional de Elecciones publicó las resoluciones que oficializan las fórmulas presidenciales que están habilitadas para participar de las Elecciones Generales 2026. 

Cantidad de fórmulas aprobadas

Las resoluciones proclaman el resultado de las elecciones primarias por cada una de las agrupaciones políticas y alianzas electorales que participan de la contienda. En total son 36, no se considera a Acción Popular, luego de que el JNE anulara el proceso electoral interno en dicho partido. 

De esta manera, se oficializan los resultado de un total de 38 organizaciones políticas, sin embargo, hay que señalar que dos de estas solo cuentan con listas al Congreso. Se trata de Frente Popular Agrícola FIA del Perú y Ciudadanos por el Perú, que solo presentaron listas al Parlamento dejando las planchas presidenciales en 36. 

¿Cuáles son las fórmulas presidenciales?

Ahora Nación

  • Presidencia: Alfonso López Chau
  • Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva
  • Segunda vicepresidencia: Ruth Buendía

Alianza Electoral Venceremos

  • Presidencia: Ronald Atencio
  • Primera vicepresidencia: Elena Rivera
  • Segunda vicepresidencia: Alberto Quintanilla

Alianza para el Progreso

  • Presidencia: César Acuña
  • Primera vicepresidencia: Alejandro Soto
  • Segunda vicepresidencia: Jessica Tumi

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Presidencia: José Williams
  • Primera vicepresidencia: Fernán Altuve-Febres
  • Segunda vicepresidencia: Karol Paredes

Fe en el Perú

  • Presidencia: Álvaro Paz de la Barra
  • Primera vicepresidencia: Yessika Arteaga
  • Segunda vicepresidencia: Belén Palacios

Fuerza Popular

  • Presidencia: Keiko Fujimori
  • Primera vicepresidencia: Luis Galarreta
  • Segunda vicepresidencia: Miguel Torres

Fuerza y Libertad

  • Presidencia: Fiorella Molinelli
  • Primera vicepresidencia: Gilbert Violeta
  • Segunda vicepresidencia: María Pariona

Juntos por el Perú

  • Presidencia: Roberto Sánchez
  • Primera vicepresidencia: Analí Márquez
  • Segunda vicepresidencia: Brígida Curo

Libertad Popular

  • Presidencia: Rafael Belaunde
  • Primera vicepresidencia: Pedro Cateriano
  • Segunda vicepresidencia: Tania Porles

Partido Aprista Peruano

  • Presidencia: Enrique Valderrama
  • Primera vicepresidencia: María Valdivia
  • Segunda vicepresidencia: Lucio Vásquez}

Partido Cívico Obras

  • Presidencia: Ricardo Belmont
  • Primera vicepresidencia: Daniel Barragán
  • Segunda vicepresidencia: Dina Hancco 

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE - Perú

  • Presidencia: Napoleón Becerra
  • Primera vicepresidencia: Wilson Clemente
  • Segunda vicepresidencia: Nélida Cuayla

Partido del Buen Gobierno

  • Presidencia: Jorge Nieto
  • Primera vicepresidencia: Susana Matute
  • Segunda vicepresidencia: Carlos Caballero

Partido Demócrata Unido Perú

  • Presidencia: Charlie Carrasco
  • Primera vicepresidencia: María Paredes
  • Segunda vicepresidencia: Wilbert Segovia

Partido Demócrata Verde

  • Presidencia: Alex González
  • Primera vicepresidencia: Maritza Sánchez 
  • Segunda vicepresidencia: Félix Murazzo

Partido Democrático Federal

  • Presidencia: Armando Massé
  • Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña 
  • Segunda vicepresidencia: Lydia Díaz

Partido Democrático Somos Perú

  • Presidencia: George Forsyth
  • Primera vicepresidencia: Johana Lozada 
  • Segunda vicepresidencia: Herbe Olave

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Presidencia: Fernando Olivera
  • Primera vicepresidencia: Elizabeth León 
  • Segunda vicepresidencia: Carlos Cuaresma

Partido Morado

  • Presidencia: Mesías Guevara
  • Primera vicepresidencia: Heber Cueva
  • Segunda vicepresidencia: Marisol Liñán

Partido País para Todos

  • Presidencia: Carlos Álvarez
  • Primera vicepresidencia: María Chambizea
  • Segunda vicepresidencia: Diego Guevara

Partido Patriótico del Perú

  • Presidencia: Herbert Caller
  • Primera vicepresidencia: Rossana Montes
  • Segunda vicepresidencia: Jorge Carcovich

Partido Político Cooperación Popular

  • Presidencia: Yonhy Lescano
  • Primera vicepresidencia: Vanessa Lazo
  • Segunda vicepresidencia: Carmela Salazar 

Partido Político Integridad Democrática

  • Presidencia: Wolfgang Grozo
  • Primera vicepresidencia: Cecilia Azabache 
  • Segunda vicepresidencia: Wellintong Prada

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Presidencia: Vladimir Cerrón
  • Primera vicepresidencia: Flavio Cruz
  • Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas

Partido Político Perú Acción

  • Presidencia: Francisco Diez Canseco
  • Primera vicepresidencia: Roberto Koster
  • Segunda vicepresidencia: Clara Quispe

Partido Político Perú Primero

  • Presidencia: Mario Vizcarra
  • Primera vicepresidencia: Carlos Illanes
  • Segunda vicepresidencia: Judith Mendoza

Partido Político PRIN

  • Presidencia: Walter Chirinos
  • Primera vicepresidencia: Julio Vega
  • Segunda vicepresidencia: Mayra Vargas

Partido SíCreo

  • Presidencia: Carlos Espá
  • Primera vicepresidencia: Alejandro Santamaría 
  • Segunda vicepresidencia: Melitza Yanzich

Perú Moderno

  • Presidencia: Carlos Jaico
  • Primera vicepresidencia: Miguel Almenara
  • Segunda vicepresidencia: Liz Quispe

Podemos Perú

  • Presidencia: José Luna
  • Primera vicepresidencia: Cecilia García
  • Segunda vicepresidencia: Raúl Noblecilla

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

  • Presidencia: Marisol Pérez Tello
  • Primera vicepresidencia: Raúl Molina
  • Segunda vicepresidencia: Manuel Ato

Progresemos

  • Presidencia: Paul Jaimes
  • Primera vicepresidencia: Mónica Guillén
  • Segunda vicepresidencia: Jorge Caloggero

Renovación Popular

  • Presidencia: Rafael López Aliaga
  • Primera vicepresidencia: Norma Yarrow
  • Segunda vicepresidencia: Jhon Ramos

Salvemos al Perú

  • Presidencia: Antonio Ortiz
  • Primera vicepresidencia: Jaime Freundt
  • Segunda vicepresidencia: Giovanna Demurtas

Un Cambio Diferente

  • Presidencia: Rosario Fernández
  • Primera vicepresidencia: Arturo Fernández
  • Segunda vicepresidencia: Anita Carnero

Unidad Nacional

  • Presidencia: Roberto Chiabra
  • Primera vicepresidencia: Javier Bedoya
  • Segunda vicepresidencia: Neldy Mendoza

Temas relacionados Elecciones Generales 2026 elecciones primarias Fórmula presidencial JNE

