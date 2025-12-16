Exdecano advierte que la influenza H3N2 podría saturar el sistema de salud en el Perú: "Es muy contagiosa"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamozas, advirtió que la influenza H3N2 podría saturar el sistema de salud en el Perú debido a su alto nivel de contagio.

Muchas personas podrían enfermar simultáneamente

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Llamozas señaló que muchas personas podrían enfermar de manera simultánea saturando el sistema de salud, por ello recomendó que la población de riesgo sea vacunada.

"Deberían vacunarse los niños menores de 5 años, las personas con comorbilidades y adultos mayores. Ya el Ministerio de Salud sacó un comunicado y lo que está sucediendo es que, los adultos mayores están yendo a vacunarse y la respuesta que estamos observando es que no hay vacunas en los centros de salud", resaltó.

Por ejemplo, Exitosa accedió a un cartel colocado en el Hospital Cayetano Heredia en el que se informa a los usuarios que no hay vacunas y esta situación se vendría repitiendo en otros establecimientos de salud. En ese sentido recalcó la importancia de que estos lugares cuenten con el medicamento.

"Lo que necesitamos es que esas vacunas estén en los servicios de salud y disponibles para los ciudadanos, y eso no está sucediendo, acá hay una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales, las propias redes integradas de salud. Entonces necesitamos solucionar ese problema que ya lo conocemos y que aún no hemos terminado de solucionarlo y hacerlo eficiente", expresó.

Además, consideró que se debe hacer una campaña de vacunación eficiente para llegar a todos los niveles de la población y evitar un contagio o crisis del sistema de salud ante la gripe H3N2.

No es mortal la enfermedad

Por otro lado, recalcó que la 'super gripe' no es mortal pero el propio ciudadano debe ser responsable, por lo que si tiene síntomas debe usar mascarilla, no debe automedicarse, especialmente usar antibióticos sin conocer.

"Lo que esperaríamos en el Perú es que de acuerdo a los síntomas el médico va a indicar qué medicamento puede tomar, de acuerdo a los síntomas que se presenten", señaló.

Además, expresó su preocupación en climas más gélidos por tener condiciones climáticas donde se puede propagar más rápido la enfermedad. Además, criticó que la alerta fue el domingo y siendo martes, los establecimientos ya presentan desabastecimiento de vacunas, aparentemente por una sobredemanda.

Es por ello que el exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamozas, advirtió que la rápida propagación de la influenza H3N2 puede generar una saturación en el sistema de salud.