Lista 22 Fonavi: Fecha de pago en el Banco de la Nación será este jueves 18 de diciembre

¡Excelente noticia! Desde este jueves 18 de diciembre, los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) podrán acudir a las oficinas del Banco de la Nación para recibir sus ahorros a exactamente una semana de celebrarse la Navidad.

Es importante mencionar que, la denominada Lista 22 estará integrada por 31 794 exfonavistas, quienes hasta la fecha no han sido parte de las anteriores nóminas. Asimismo, el fondo previsto para esta nueva entrega asciende a S/102 182 815.

Sin límite de edad para cobrar

En comparación con las anteriores listas, en esta oportunidad no habrá límite de edad para hacer efectivo el reintegro del dinero; es decir, no es necesariamente exclusiva para los adultos mayores. Además, se incluirá a exaportantes que han cancelado deudas por concepto de agua, desagüe y calaminas, siendo un aproximado de 3 500.

No obstante, pese a la publicación de otras 21 listas, hasta el 2025 quedan sin cobrar cerca de 500 000 exfonavistas, quienes esperan, que pueda habilitarse una o más listas de devolución para el 2026; sin embargo, se advierte que ya no hay más fondos para cumplir con el pago de la deuda estatal.

En entrevista para Infobae Perú, Jorge Milla, integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, indicó que el reducido grupo de beneficiarios se debe a la escasez de recursos para continuar con los pagos. En ese sentido, también expresó su preocupación por la falta de presupuesto (en la Ley General de Presupuesto para el Sector Público 2026) para continuar con la devolución. "Es muy poco para un trabajo de un año", expresó.

LINK Fonavi 2025: así puedes verificar si estás en la lista

Tal como ocurre cuando se anuncia un nuevo padrón de beneficiarios, los exafiliados al Fonavi deberán ingresar a la página web de la Secretaría Técnica para verificar si están incluidos en la lista. A continuación, te explicamos los pasos a seguir para que te enteres si en esta oportunidad accedes a recuperar tus aportes.

Ingrese al portal oficial del Fonavi ( CLICK AQUÍ ) y diríjase a la sección "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro". Seleccione el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Escriba el número de DNI. Complete el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior. Puede cambiarlo en caso no lo distinga. Presione el botón "ENVIAR".

Es importante precisar, que el trámite es solo para uso del fonavista titular. Además, el procedimiento es totalmente gratuito, por lo que no requiere de ningún pago.

A falta de la publicación del decreto supremo que oficialice la entrega, se confirma la fecha de inicio de pago de la Lista 22, última del año 2025.