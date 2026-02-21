FF.AA. retira Comando Unificado de Plaza Gastañeta: MML indica que se realizó sin previo aviso

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El estado de emergencia que regía a Lima y el Callao finalizó luego de que se cumpliera el plazo de 30 días otorgado por el anterior Gobierno. Ante ello, ha surgido un cuestionamiento por parte de la Municipalidad de Lima (MML) hacia las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tras el retiro del Puesto de Comando Unificado ubicado en la Plaza Gastañeta en el Cercado de Lima.

Ante ello, la MML expresó su preocupación por esta "decisión que debilita el control territorial" y exhorta al Gobierno dar prórroga del estado de emergencia.

FF.AA. emitieron comunicado

El pasado jueves 19 de febrero, el Puesto de Comando de Avanzada del Comando Unificado fue retirado por personal del Ejército siguiendo lo establecido tras finalizarse el estado de emergencia para Lima y Callao, según lo detallan las FF.AA.

Así, en el comunicado del Comando Conjunto precisa que el retiro de tal puesto es una "consecuencia jurídica directa del término" del estado de emergencia en la capital y que tal accionar está regulado por la Constitución Política del Perú.

Como se recuerda, el gobierno del expresidente José Jerí realizó la instalación del centro de operaciones en la Plaza Gastañeta el pasado 7 de noviembre del 2025.

Su funcionamiento respondía a reforzar la seguridad en el conglomerado comercial de Mesa Redonda y el Mercado Central y operaba bajo la declaratoria de la medida de excepción que venció el 19 de febrero del 2026.

"Concluido el estado de emergencia, cesó automáticamente la facultad constitucional que permite a las Fuerzas Armadas desplegarse en apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno", precisan.

En su comunicado solicitan que la información difundida por la MML "refleje con exactitud el marco normativo aplicable", reafirmando que la actuación militar respondió al cumplimiento de las normas.

MML respondió: Pide extender estado de emergencia

Por su parte, la MML considera que el retiro del Comando Unificado de su jurisdicción se hubiera realizado "previa coordinación" con la entidad edil. Ello, porque el propio alcalde Renzo Reggiardo habría sido quien solicitó formalmente la implementación durante el gobierno de José Jerí.

Tras el retiro del Puesto del Comando Unificado, el municipio expresó su "profunda preocupación" por considerar que este accionar "debilita el control territorial". Además, en su reciente comunicado exhortan al Gobierno a la extensión del estado de emergencia.

"Consideramos que hubiera sido conveniente que dicha medida se realizara previa coordinación con la MML. Exhortamos nuevamente al presidente de la República, disponer con carácter de urgencia, la prórroga del estado de emergencia en nuestra ciudad", exponen.