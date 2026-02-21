Patrick Ospina: Albergue municipal de mascotas llevará el nombre de valeroso rescatista que murió en el río Rímac

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú ha sido testigo de un acto de heroísmo y amor por los animales luego de que Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, efectivo policial de la Unidad de Operaciones Especiales, Auxilio y Rescate, fallezca tras dar su vida por salvar a un perrito que estaba atrapado por el caudal del río Rímac. Dicho acto valeroso ha llevado a decidir que un albergue de mascotas lleve su nombre en su honor.

Inmortalizado en un albergue de mascotas

Lo realizado por el también bombero ha calado en el corazón de cada peruano y eso no ha pasado desapercibido para las instituciones que le dieron el último adiós resaltando su valentía, valor y vocación de servicio.

Hay que mencionar que su cuerpo fue hallado este sábado 21 de febrero a la altura de la Base Naval del Callao tras varias horas de ardua búsqueda por parte de sus compañeros.

En este escenario, la Municipalidad de Santiago de Surco ha ido más allá y anunció que el albergue municipal de mascotas y un parque del distrito llevarán el nombre del suboficial de segunda, así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales.

"¡Un homenaje al valor y la entrega! En reconocimiento al heroísmo del policía Patrick Ospina Orihuela, quien demostró coraje al intentar rescatar a un perro en peligro, se dispuso que el albergue municipal de mascotas lleve su nombre. Asimismo, un parque del distrito será denominado en su honor, como símbolo de compromiso y amor por la vida", se lee en una publicación.

Por su parte, el alcalde Carlos Bruce explicó que esta decisión responde a la profunda conmoción que ha ocasionado el sensible fallecimiento de Patrick Ospina Orihuela a quien lo calificó de héroe.

"Vecinos, conmovidos por el heroísmo del suboficial de segunda Patrick Hiroshi Ospina Orihuela de la Policía Nacional, quien demostró un gran valor al intentar rescatar a un perro en peligro, hemos decidido que nuestro albergue de mascotas llevará su nombre. Y de igual manera, un parque de nuestro distrito recibirá el nombre de este héroe cuyo valor es símbolo de amor hacia la vida de los más indefensos", manifestó el burgomaestre.

Como vemos, tras el acto heroíco del suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela, quien fue hallado sin vida este sábado, la Municipalidad de Santiago de Surco ha decidido que el albergue municipal y un parque del distrito lleven el nombre del valeroso rescatista, así también lo dio a conocer el alcalde Carlos Bruce.