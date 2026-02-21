ANGR exige al Gobierno acciones coordinadas ante lluvias, huaicos e inundaciones

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales exigió una respuesta coordinada ante lluvias, huaicos e inundaciones que se vienen registrando en diferentes regiones del país.

Declaratorias de emergencia insuficientes

A través de sus redes sociales, la ANGR se refirió a la grave afectación ocasionada por las lluvias, huaicos e inundaciones e las regiones del país por lo que exhortan al Gobierno para que tomen acciones y cuestionan la declaratoria de emergencia.

"No basta con declaratorias de emergencia. Se requieren recursos extraordinarios, presencia técnica en territorio y decisiones políticas firmen. La prevención no puede seguir postergándose. Es, ante todo, una cuestión de priorizar. El Poder Ejecutivo concentra aproximadamente el 65% del presupuesto nacional de la República y, por tanto, tiene la mayor capacidad de decisión", señalan.

Seguido de ello, expresaron que la inestabilidad política, causada por los cuestionamientos del expresidente José Jerí, su salida del cargo y la asunción de José Balcázar, no es una "excusa para retrasar la ejecución presupuestal" ni para alterar el calendario de inversión de los sectores, "especialmente en materia de prevención y atención de desastres".

Posteriormente, explican que los gobierno regionales están actuando de forma inmediata a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, con maquinaria, ayuda humanitaria y logística.

"Sin embargo, las intervenciones estructurales en cauces y riberas dependen del nivel nacional. La delimitación de fajas marginales y zonas de alto riesgo es competencia exclusiva de la Autoridad Nacional del Agua y debe ejecutarse con urgencia para evitar que más familias permanezcan expuestas", exhortaron.

En ese sentido, mencionaron que ante estas experiencias se debe priorizar la planificación urbana y ordenamiento territorial, pues no se debe permitir la expansión urbana en zonas de alto riesgo.

Ministerio de Vivienda entregará bonos a los damnificados

Durante la visita del viceministro de Vivienda, Oswaldo Rojas, a Arequipa, una de las zonas más afectadas por las lluvias pero que no está declarada en emergencia, confirmó el subsidio económicos que dará el Estado.

"Primero, las declaraciones de emergencia, una vez que hay declaratoria de emergencia, el empadronamiento por parte de los municipios distritales, en la cuál estamos ayudando en la capacitación, para saber cuáles son las viviendas que han sido destruidas o [declaradas] inhabitables", explicó.

Según detalló, tras ese proceso se realizará una convocatoria para las personas beneficiarias del bono de 500 soles mensuales, que se entregarán a los afectados por el periodo de dos años.

Es en este contexto que la ANGR ha exigido al Gobierno acciones claras ante las graves afectaciones por las lluvias en las regiones de nuestro país.