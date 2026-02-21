Joven ecuatoriana fue rescatada en Piura y sería posible víctima de trata

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una posible víctima de trata de personas fue encontrada en el Perú luego de que se active su búsqueda internacional desde Ecuador. Se trata de una joven de 23 años que fue reportada como desaparecida desde la mañana del viernes 20 de febrero generando alarma entre sus más allegados.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron con su paradero en el territorio nacional en la ciudad de Piura en un trabajo coordinado con las autoridades del país vecino.

Ecuatoriana fue encontrada en Piura

Un reporte de desaparición emitido desde Ecuador alertó a los países aledaños. Una joven de 23 años de nacionalidad ecuatoriana fue reportada como desaparecida desde la mañana del viernes 20 de febrero.

El reporte se realizó ante la Fiscalía General del Estado de Ecuador extendiendo la alerta hacia los otros países. Así, tras la labor de la PNP la joven fue ubicada en el territorio peruano.

La División Regional de Inteligencia junto con autoridades de Ecuador realizaron el rescate de la joven mujer en la ciudad de Piura la cual se realizó junto a agentes del Departamento de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP.

Encontrada en empresa de transportes

La intervención se dio este sábado 21 de febrero al interior de la empresa de transportes CIFA Internacional, ubicada en la avenida Loreto en donde la joven fue hallada junto con su equipaje.

A penas fue hallada, la fémina recibió asistencia inmediata por parte de las autoridades y soporte emocional especializado, de acuerdo a los protocolos seguidos para presuntas víctimas de trata.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la joven de 23 años habría sido contactada a través de redes sociales, de forma fraudulenta, por una presunta red transnacional de trata de personas.

Al momento las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo llegó hacia territorio peruano y posibles personas responsables. Además, se deberá resolver el destino al cuál fue citada en el Perú u otro destino.

Este caso quedó a cargo de las unidades especializadas las cuales realizan las coordinaciones con el Ministerio Público y autoridades ecuatorianas con el fin de garantizar la protección de la víctima.