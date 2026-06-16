Fiebre mundialista disparará el comercio digital en Perú: Negocios online van tras más de 18 millones de compradores

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Mundial de Fútbol de 48 selecciones se ha transformado en el dinamizador económico más agresivo del año para el ecosistema digital peruano. Lejos de ser un simple fenómeno televisivo, la fiebre deportiva está reconfigurando drásticamente los hábitos de consumo online, obligando a las micro, pequeñas y medianas empresas a reestructurar sus estrategias comerciales para subirse a una ola comercial sin precedentes.

Para Erika Vásquez Cueva, especialista de la carrera de Administración y Negocios Digitales de Cibertec, la temporada futbolera se convierte en una palanca estratégica.

"Los grandes eventos deportivos modifican la forma en que las personas consumen información, interactúan con las marcas y toman decisiones de compra", señala.

Sectores con mayor despegue comercial

El impacto de la competencia deportiva se siente con mayor fuerza en sectores específicos. Proyecciones de mercado detallan que la comida rápida registrará alzas de hasta el 11.8% en sus ventas durante los meses de junio y julio.

La electrónica de consumo trepará un 9.6%; mientras que los rubros de gastronomía, retail y hotelería experimentarán crecimientos notables de hasta el 30%, acelerando además categorías como moda, hogar y accesorios.

Esta explosión de demanda digital implica retos críticos de soporte y atención. Las marcas se enfrentan a audiencias hiperconectadas que no perdonan las deficiencias tecnológicas ni los retrasos en los canales de comunicación.

Fiebre del mundial en el comercio digital

Recomendaciones prácticas

En ese sentido, la especialista comparte cinco recomendaciones prácticas para aprovechar el interés que despierta la competencia deportiva y convertirlo en resultados para el negocio:

Analizar los cambios en los hábitos de consumo: Durante estos eventos, las personas modifican sus horarios de conexión y consumo digital. Identificar los momentos de mayor actividad permite optimizar campañas y aumentar las posibilidades de conversión.

Durante estos eventos, las personas modifican sus horarios de conexión y consumo digital. Identificar los momentos de mayor actividad permite optimizar campañas y aumentar las posibilidades de conversión. Aprovechar el contexto para generar relevancia de marca: Vincular la comunicación a valores como esfuerzo, trabajo en equipo o superación ayuda a fortalecer el posicionamiento de marca.

Vincular la comunicación a valores como esfuerzo, trabajo en equipo o superación ayuda a fortalecer el posicionamiento de marca. Fortalecer los canales digitales ante el alto tráfico: Un incremento en el interés también puede generar más consultas. Asegúrate de que tus canales digitales respondan de forma rápida y eficiente para no perder oportunidades de venta.

Un incremento en el interés también puede generar más consultas. Asegúrate de que tus canales digitales respondan de forma rápida y eficiente para no perder oportunidades de venta. Diferenciarse de la competencia: Muchas marcas buscan captar la atención al mismo tiempo. Apostar por mensajes claros, segmentación adecuada y cercanía con el cliente marca la diferencia.

Muchas marcas buscan captar la atención al mismo tiempo. Apostar por mensajes claros, segmentación adecuada y cercanía con el cliente marca la diferencia. Pensar más allá de la venta inmediata: El mayor tráfico digital también puede servir para captar nuevos clientes, fortalecer tu comunidad digital y generar oportunidades de negocio que continúen después del torneo.

La campaña del Mundial 2026 representa un examen de madurez para el ecommerce peruano. El verdadero valor de este periodo no radica únicamente en el pico de facturación de junio y julio, sino en la capacidad de las empresas para interpretar la analítica digital y fidelizar a un consumidor cada vez más exigente.