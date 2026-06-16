Partidos de hoy, martes 16 de junio del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

VER EN VIVO HOY | Este martes 16 de junio continúa la acción en el Mundial 2026 por lo que te traemos la guía completa de PARTIDOS DE HOY. En la ciudad de Nueva York, una de las favoritas a sumar su tercera estrella, Francia, arranca su participación en la Copa del Mundo midiéndose ante Senegal. Luego, el actual monarca, Argentina, sale a defender su título y a lograr el primer triunfo para las selecciones de Conmebol frente a Argelia.

Francia va con todo su poderío

Frente a las sorpresas que se vienen dando en la primera jornada de la fase de grupos de esta cita mundialista, Didier Deschamps busca evitar cualquier tipo de inconveniente y luego de una serie de amistosos donde guardó a sus mejores elementos, mandará a lo mejor que tiene para enfrentar a los africanos.

Francia arrancará con todo su poderío en ataque.

Según se pudo conocer, el estratega mandará en ataque a Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; y Kylian Mbappé. Sin embargo, la prensa de su país ha puesto mayor atención en la zona defensiva considerando los últimos encuentros que sembraron dudas y que enfrentarán a figuras como Idrissa Gueye, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson y Sadio Mané.

Por el primer triunfo de Sudamérica

Por su parte, el actual monarca del mundo, Argentina, arranca la defensa de su titulo ante una Argelia que busca continuar con las sorpresas en esta primera parte de la fase de grupos. Los dirigidos por Lionel Scaloni casi no tienen dudas salvo en el arco donde el 'Dibu' Martínez entrenó en los últimos días con mucho dolo considerando la lesión en uno de sus dedos.

Otra cuestión por resolver será el lateral derecho donde Nahuel Molina o Gonzalo Montiel luchan palmo a palmo por convencer a su entrenador. Por otro lado, el 'Cuti' Romero también es otra de las dudas tras la lesión que arrastra desde final de temporada por lo que su lugar sería ocupado por Gonzalo Medina.

Lionel Messi disputará su último Mundial a sus 39 años.

Finalmente, Lionel Messi será titular en lo que será su ultimo Mundial y sus últimos partidos con la Selección Argentina a sus 39 años. La 'Pulga' estará acompañado por Lautaro Martínez quien ocupa el lugar de Julián Álvarez que se sigue recuperando de una lesión en el tobillo.

Copa del Mundo 2026

Francia vs. Senegal | 2:00 p. m. | DGO, DSports, América TV, América TV GO, Paramount+

Irak vs. Noruega | 5:00 p. m. | DGO, Dsports, Paramount+

Argentina vs. Argelia| 8:00 p.m. | DGO, América TV, América TV GO, DSports, Paramount+

Austria vs. Jordania | 11:00 p.m. | DGO, DSports, Paramount+

De esta manera, te dejamos los partidos de hoy, martes 16 de junio con la guía completa de horarios y canales de una nueva jornada del Mundial 2026.