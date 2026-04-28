Caso Huancavelica: Fiscalía de DDHH recaba evidencias en Colcabamba por investigación contra ocho militares investigados

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En el marco de la investigación contra ocho miembros del Ejército por la muerte de cinco civiles durante un operativo antidrogas en Huancavelica, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Junín llegó a Colcabamba para continuar con "diligencias urgentes", esta vez en campo.

Caso Colcabamba pasa a Fiscalía de Derechos Humanos

El 25 de abril, la intervención tuvo lugar en una ruta clave del narcotráfico, en la carretera Colcabamba-Ayacucho. Tras ser avisados sobre cargamentos desde el Vraem, una patrulla militar disparó contra una camioneta que no se detuvo ante sus órdenes, abatiendo a cinco ocupantes que perdieron la vida, por lo cual fueron detenidos y son investigados por Fiscalía.

Tras ser puestos en libertad horas después, el caso Colcabamba pasó a la Fiscalía de DD.HH. Según anunció el Ministerio Público, fiscales especializados acudieron a dicho distrito en Huancavelica para obtener evidencias en el lugar de los hechos.

Entre las diligencias, se detalló el recabamiento de información proveniente tanto de cuadernos de control de registros de ingreso y salida todos los vehículos y personas en la localidad de Campo Armiño, como del material audiovisual de las cámaras de videovigilancia en las garitas de control del lugar.

Asimismo, se dispuso aplicar el Protocolo de Minnesota sobre los cuerpos de las cinco víctimas mortales "para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden".

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín efectúa diligencias urgentes en el distrito de Colcabamba (Huancavelica), como parte de la investigación a ocho militares por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles el 25 de... pic.twitter.com/M22ny3Xs1b — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 28, 2026

Militares sufrieron ataque previo a disparar a camioneta, según PNP y FFAA

Tras la operación militar antidrogas que dejó cinco civiles muertos en Huancavelica, la Policía y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas salieron en defensa de los ocho militares investigados por Fiscalía por presunto homicidio.

Según el comunicado conjunto, la patrulla del Ejército disparó "en legítima defensa" contra la camioneta donde viajaban los civiles ante un previo ataque "con armas de fuego".

Argumentaron que los agentes del orden contaban con información basada en "inteligencia y con conocimiento de la Fiscalía Especializada en TID de Huancayo", por lo que actuaron conforme a ello.

"La patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico. Ante el riesgo real e inminente, el personal refiere su actuación en legítima defensa (...) resultando personas fallecidas, heridas y un detenido", precisaron.

En ese sentido, afirman que "toda actuación se ejecuta bajo el marco legal vigente", pues cuentan con indicios que evidencian una presunta vinculación de los ocupantes de dicha camioneta con el narcotráfico.

La Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de Junín llegó a Colcabamba este martes 28 de abril para realizar diligencias en campo, como parte de la investigación a ocho miembros del Ejército por presunto homicidio.