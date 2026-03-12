Fiscalía despliega megaoperativo en 16 grifos de Lima para detectar alza de precios de combustibles

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tal y como anunció el Gobierno en medio de la desesperación por el alza de precios de combustibles, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito ejecutó un operativo en 16 grifos de Lima junto a Indecopi, Sunat y Osinergmin para detectar especulación.

Operativo multisectorial para intervenir grifos de Lima

Las intervenciones estuvieron a cargo de la Quinta Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro, liderada por el fiscal Luis Torres Tapia, desde este jueves 12. La institución informó que 16 fiscales participan en la diligencia.

"Para prevenir la comisión de delitos de especulación, acaparamiento, abuso de poder económico y omisión de funciones en la distribuión de suministro de gas natural", indicó el Ministerio Público en sus redes.

Durante el operativo multisectorial, las instituciones procedieron a supervisar si existe la coincidencia entre el precio y las boletas de pago, por lo que se necesitó la presencia de un equipo multidisciplinario.

Además, se revisó información proporcionada por la administración del establecimiento, así como el sistema de telemetría y los comprobantes de venta.

De esta forma, se busca evitar acaparamientos de los combustibles para, posteriormente, los establecimientos los vendan a un precio mayor, según detalló Torres.

La Fiscalía agregó que, en aquellos locales donde se advierta posibles irregularidades en la venta de combustible, esto será remitido a la fiscalía penal correspondiente para que actúe de acuerdo con sus atribuciones.

La diligencia, en la que también participan representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y la Defensoría del Pueblo, se realizó en el distrito de Pueblo Libre.

Por otro lado, especialistas de esta entidad también realizaron la verificación de existencias de combustibles como gasolinas y diésel en los tanques del establecimiento mediante el procedimiento del varillaje.

Llamado a usuarios a denunciar incrementos sospechosos

En el grifo Primax, ubicado en la avenida Sucre, representantes de la Sunat recabaron un registro histórico de las ventas de combustible a lo largo de cuatro días. Al respecto, hizo un llamado a los grifos a ser "sumamente diligentes en contextos de emergencia como los que vivimos".

"El mensaje claro que debe quedar para todos los establecimientos es que la Fiscalía de Prevención del Delito, juntamente con Osinergmin e Indecopi, están llegando a diferentes establecimientos y su actuar debe obedecer a un correcto funcionamiento de su actividad económica", enfatizó.

El representante de Osinergmin indicó que los consumidores que detecten un incremento sospechoso del precio de combustible, pueden denunciarlo mediante sus canales tradicionales, call center o sus redes sociales.