Cusco no cuenta con sistema de gas natural por culpa del centralismo, señala Werner Salcedo

El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo cuestionó que, a pesar de que el país cuenta con gas natural desde inicios de los años 2000, Cusco aún no tenga un sistema de distribución domiciliaria. Según explicó, esta situación ha generado un fuerte impacto económico para la población.

"Nosotros en los últimos 23 años hemos gastado 2.500 millones de nuevos soles por no tener gas domiciliario. Que eso ya hubiera significado, si se hubieran hecho las inversiones, ahorrar esa cantidad a las familias cusqueñas", afirmó el gobernador.

En entrevista para Exitosa, Salcedo atribuyó este problema a decisiones políticas y a irregularidades que afectaron el desarrollo del proyecto energético en el sur del país.

Asimismo, criticó la falta de acción del Ejecutivo para impulsar una política energética que beneficie a las regiones fuera de Lima.

"Hay dejadez y falta de voluntad política del Gobierno central. No tenemos una política energética", sostuvo.

Retraso en la masificación del gas natural

El gobernador también responsabilizó al centralismo por el retraso en la masificación del gas natural en su región. Según explicó, la inestabilidad política en el país ha dificultado que se concreten proyectos de largo plazo.

"Precisamente porque está en manos del centralismo. Mira, nosotros vamos a tener 10 presidentes en 5 años y cerca de 93 o 94 ministros. No tienen la claridad, los equipos técnicos escapan de sus responsabilidades y se cambian en periodos de tiempo muy cortos", indicó.

Proyecto del Gasoducto Sur Andino

En ese sentido, el gobernador regional remarcó que la solución para garantizar el acceso al gas natural en el sur del país es retomar el proyecto del Gasoducto Sur Andino.

"Lo que se necesita para el país es tener el gasoducto Sur Andino. Por culpa de la corrupción hasta ahora no se toma la decisión desde el Congreso", manifestó.

Mientras tanto, el Gobierno Regional del Cusco ha iniciado un proyecto de "gas virtual" para atender a una parte de la población.

"Recién este año estamos instalando "gas virtual". Transportamos en cisternas y vamos a tener las mil familias beneficiarias del gas domiciliario", explicó.

Para el gobernador Werner Salcedo, la falta de acceso al gas natural en Cusco es el resultado de décadas de centralismo, corrupción e inestabilidad política.

Aunque se han iniciado proyectos temporales como el gas virtual, el funcionario insistió en que la verdadera solución pasa por retomar el Gasoducto Sur Andino y garantizar una política energética que permita llevar este recurso a las regiones del sur del país.