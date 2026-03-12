Gobierno exige a grifos no acaparar: "No permitiremos que se juegue con la necesidad de la gente"

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la desesperación por el alza excesiva de precios de los combustibles y el balón de gas a nivel nacional, la premier Denisse Miralles afirmó que el Gobierno será "implacable" en sancionar a empresas por especulación injustificada.

Sancionarán severamente prácticas especulativas

A tres días de la regularización total de la distribución de gas natural y GNV, según indicó el Ejecutivo, miles de usuarios no solo han denunciado sobrecostos en los grifos, sino también en el balón de gas doméstico.

Ante esta situación, durante la conferencia de prensa desde el COEN, Miralles reiteró que no existe razón objetiva para trasladar precios elevados a familias en un contexto en el que el suministro está asegurado.

"Seremos implacables frente a la especulación y el aprovechamiento indebido de unos pocos en un contexto de crisis energética que vive el país. No vamos a permitir que se juegue con la necesidad de la gente ni con el bolsillo de las familias peruanas", sostuvo.

Subrayó que la especulación y el acaparamiento que persiste en la mayoría de establecimientos de servicio de combustibles son sancionados por ley.

"Las entidades competentes serán drásticas en aplicar la sanción", advirtió a los grifos a nivel nacional.

En ese sentido, remarcó que, desde este jueves 12, el Gobierno viene articulando acciones con la Fiscalía, Osinergmin e Indecopi para fortalecer la fiscalización y sancionar severamente estas malas prácticas.

#NotaDePrensa | El alza irracional en los precios de la gasolina, diésel y GLP no tiene sustento.



El país cuenta con stock suficiente para garantizar el abastecimiento de combustibles. Además, se reforzará la fiscalización para sancionar la especulación y el acaparamiento en el... pic.twitter.com/z0TZz8TiS5 — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 12, 2026

Precisó que Indecopi intensificará el monitoreo en los grifos para evitar cobros injustificados, mientras que Osinergmin reforzará la supervisión del abastecimiento y la distribución de combustibles a nivel nacional.

Gobierno acelera reposición de GLP

La presidenta del Consejo de Ministros precisó que, en el caso de la gasolina regular y diésel, existe autonomía suficiente por, aproximadamente, dos semanas, ya que "hay cargamento en marcha para seguir abasteciendo al mercado nacional.

También anunció que se ordenó la agilización de la distribución del GLP, que se encuentra escaseando en distintos grifos de Lima.

Para ello, se exhoneró temporalmente el cumplimiento de la restricción horaria del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transportes de GLP a los agentes que realizan actividades de almacenamiento y despacho de este combutible.

En esa línea, Miralles informó que se aprobó un dispositivo para liberar reservas de combustibles y que se flexibilizarán temporalmente algunas exigencias vinculadas a la mezcla con biocombustibles, con el fin de ampliar la oferta disponible del mercado

