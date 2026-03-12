¿Habrá Niño Global? Esto anuncian científicos de la NOAA de EE.UU. para los próximos meses del 2026

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo con el análisis difundido por científicos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el Fenómeno El Niño global se presentará desde junio y agosto hasta al menos finales de 2026.

En su comunicado, la NOAA afirmó que en la actualidad se espera una etapa de transición en el Pacífico Ecuatorial, donde ahora se registra el fenómeno La Niña, que podría evolucionar a ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) neutral a lo largo de abril y dar posteriormente paso a un evento El Niño en los próximos meses.

¿Cuándo surgirá El Niño?

Los especialistas del Centro de Predicción Climática señalaron que existe una probabilidad superior al 60 % de que estas condiciones neutrales continúen durante la temporada comprendida entre marzo y mayo.

Esto implica que, al menos en el corto plazo, no se proyecta la formación de un Niño global que pueda alterar significativamente los patrones climáticos en diferentes regiones del mundo.

"Es probable que El Niño surja en junio, julio, agosto de 2026 (62 %) y persista al menos hasta finales de 2026", subrayó la NOAA.

El estado neutral refleja un momento de estabilidad promedio, sin valores extremos, en el clima del océano Pacífico tropical, que es cíclicamente alterado por una fase de calentamiento y fuertes lluvias conocida como El Niño o por otra de enfriamiento y sequía denominada La Niña.

A transition from La Niña to ENSO-neutral is expected in the next month, with #ENSO-neutral favored through MJJ 2026 (55% chance). El Niño is likely to emerge In JJA 2026 (62% chance) and persist through at least the end of 2026. (1/2) https://t.co/5zlzaZ1aZx pic.twitter.com/6Fe9Yl6l86 — NWS Climate Prediction Center (@NWSCPC) March 12, 2026

Fenómeno El Niño sigue bajo vigilancia

El último análisis de la NOAA certifica que La Niña, en vigor en los últimos meses, continuó a lo largo de todo el mes de febrero de 2026, manteniendo la temperatura de la superficie del mar por debajo de la media en la zona centro-este del Pacífico ecuatorial, y augura que la situación de ENSO neutral permanecerá hasta finales de la próxima primavera.

La agencia reconoce que las previsiones de los modelos son "relativamente menos precisas en esta época del año", pero fundamenta las "crecientes probabilidades" de aparición de El Niño en "la gran cantidad de calor en la subsuperficie oceánica", así como en "el debilitamiento previsto de los vientos alisios de baja altura".

Además, califica de "muy incierta" todavía la intensidad potencial del fenómeno, con una probabilidad de 1 entre 3 de que pueda llegar a ser "fuerte" en el período entre octubre y diciembre de 2026.

La NOAA es la agencia científica estadounidense especialmente dedicada al análisis e interpretación del clima, la atmósfera y los oceános y se encarga, entre otras misiones, de emitir las alertas de huracanes, tormentas y otros fenómenos ambientales de efectos problemáticos sobre el entorno socioeconómico.