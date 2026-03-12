¡Atención familias! Parque de las Leyendas lanza 50% de descuento en entradas infantiles

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las celebraciones por su 62.º aniversario, desde el 14 hasta el 31 de marzo, los niños de 3 a 12 años podrán acceder al Parque de las Leyendas pagando solo S/.5 por entrada, es decir, la mitad del precio habitual.

Normalmente, el boleto infantil tiene un costo aproximado de S/.10, por lo que el descuento representa una oportunidad atractiva para que las familias visiten el zoológico y disfruten de sus instalaciones.

El beneficio forma parte de una estrategia orientada a promover las visitas familiares y permitir que más menores puedan conocer la diversidad de especies animales y espacios culturales que alberga el parque.

La promoción estará vigente en las dos sedes del parque: el tradicional recinto de Parque de las Leyendas - Sede San Miguel y el complejo ecológico de Parque de las Leyendas - Sede Huachipa, ambos espacios conocidos por albergar una gran variedad de especies animales, zonas arqueológicas y áreas de recreación familiar.

Entradas presenciales y virtuales

Los visitantes podrán adquirir sus entradas de distintas maneras. El parque informó que los boletos estarán disponibles de forma virtual a través de la aplicación oficial del zoológico, así como de manera presencial en las boleterías físicas.

Asimismo, quienes busquen acceder a otras promociones podrán comprar sus entradas mediante la plataforma Joinnus.

Las autoridades del parque indicaron que esta campaña busca fomentar las visitas durante el mes de aniversario y promover actividades educativas vinculadas al cuidado del medio ambiente y la fauna.

Actividades y espacios para toda la familia

El Parque de las Leyendas es uno de los principales espacios recreativos y educativos de Lima. En sus instalaciones, los visitantes pueden recorrer diferentes zonas temáticas que representan las regiones naturales del Perú: costa, sierra y selva, donde se exhiben diversas especies de fauna.

Además del recorrido por las áreas zoológicas, el recinto también ofrece actividades educativas, ferias ambientales y charlas sobre biodiversidad dirigidas especialmente a niños y jóvenes. Estas iniciativas buscan fomentar el respeto por la naturaleza y generar conciencia sobre la conservación de especies.

La promoción del 50 % de descuento en entradas infantiles representa una oportunidad para que más familias puedan visitar el Parque de las Leyendas y acercar a los niños al conocimiento de la fauna y el patrimonio natural del país.

Con precios más accesibles y diversas actividades educativas, el zoológico limeño busca seguir promoviendo el entretenimiento familiar y la educación ambiental entre los más pequeños.