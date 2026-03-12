Congreso aprueba declarar el 28 de septiembre como el Día del Himno Nacional del Perú

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el dictamen que propone la ley que declara el 28 de septiembre de cada año como el Día del Himno Nacional del Perú.

La iniciativa busca fortalecer y reafirmar la identidad nacional, así como el sentido de orgullo y pertenencia a la nación mediante la difusión de este símbolo patrio.

¿Qué establece la norma?

La iniciativa legislativa, sustentada en el dictamen recaído en los proyectos de ley 3700/2022-CR, 7327/2023-CR y 8256/2022-CR , fue aprobada con 59 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones.

La norma establece que la conmemoración recuerda el 28 de septiembre de 1821, fecha en la que el Himno Nacional fue interpretado oficialmente por primera vez por la soprano Rosa Merino, luego de la prórroga del concurso convocado por el libertador José de San Martín, cuya convocatoria fue publicada en la Gaceta de Gobierno el 19 de septiembre de ese mismo año.

Durante la sustentación de la propuesta, la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, congresista Susel Paredes, señaló que la fecha conmemorativa cuenta con sustento histórico y documental.

"En la primera sustentación quedó acreditado, con respaldo documental, bibliografía histórica y opiniones institucionales, que el 28 de septiembre de 1821 es la única fecha con fundamento oficial para reconocer el nacimiento del himno nacional", afirmó.

#PlenoDelCongreso I En segunda votación, la representación nacional aprobó el dictamen que propone modificar el uso del escudo de armas y del lema nacional en las monedas y billetes. pic.twitter.com/R3D9r4glNj — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 12, 2026

Amplio respaldo

Susel Paredes añadió que la propuesta legislativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Colegio de Historiadores del Perú, entre otras instituciones.

La ley también dispone que cada 28 de septiembre sea considerado día cívico patriótico, laborable, y que a las 12:00 horas se entone el Himno Nacional en entidades públicas y privadas.

Asimismo, se señala que, a la misma hora, la entonación del himno nacional se transmita a través de los medios de comunicación de alcance nacional, regional y local, tales como la radio, la televisión o las plataformas digitales.

De igual manera, se establece la realización de actos cívicos y culturales, a nivel nacional, cada 28 de setiembre, con la finalidad de difundir la importancia histórica del himno nacional como símbolo de unidad y orgullo patrio.

Previamente al inicio de la sesión plenaria, el presidente (e) del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, solicitó guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, ocurrido el último martes 10 de marzo.