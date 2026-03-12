Incendio en Puente Piedra ocasiona que olla común y 15 viviendas terminen totalmente calcinadas

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El incendio código 2 registrado en la segunda etapa del cerro Villa Hermosa - Huascarán en Puente Piedra, dejó como saldo 15 viviendas calcinadas y una olla común. Ante el siniestro, las familias perjudicadas piden apoyo al alcalde del distrito Rennán Espinoza.

Incendio en Puente Piedra

Se reportó un incendio alrededor de la 1:37 de la tarde de este jueves 12 de marzo en el asentamiento humano Alto Huascarán, precisamente en el cerro Villa Hermosa, que generó gran alarma entre los ciudadanos de la jurisdicción.

De acuerdo al reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios (CGBV), 10 unidades de bomberos se trasladaron hacia el siniestro con el fin de controlar las llamas ante un rápida propagación.

El incendio habría iniciado al interior de una vivienda de material noble lo que generó la alerta por la rápida propagación hacia inmuebles aledaños. El incendio fue catalogado como código 2 lo que necesitó de una rápida acción de mitigación del siniestro.

Reporte de Bomberos Voluntarios

Olla común y 15 viviendas terminaron calcinadas

15 familias lo perdieron todo luego que las llamas del incendio terminaran por extenderse hacia otras viviendas de material noble. Entre las 15 viviendas también se encontraba una olla común 'Mujeres Triunfadoras', encargada de cocinar y brindar alimentos a las personas que vivían en la zona.

Una de las mujeres partícipes de la olla común narró que todos los artículos usados terminaron totalmente calcinados. "Nos encargábamos de alimentar a las personas que necesitan y ahora no tenemos nada ¿Con qué vamos a estar?", indicó.

En comunicación con Exitosa, un vecino indicó que tenían que utilizar parte de unos muebles para evitar que el fuego pueda continuar y afectar a otras viviendas ubicadas a los alrededores.

Con los pocos implementos que tenían y la falta de agua en la zona, los propios vecinos organizados intentaron apagar las llamas poniendo en riesgo sus vidas.

Los ciudadanos de la zona exigen la presencia del alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, para que pueda ofrecer una solución ante esta tragedia. La gestión de ayuda como carpas, comida y otros requerimientos son necesarios para que las familias cuenten con u lugar en donde pasar la noche.