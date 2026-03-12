Capturan a presuntos autores de ataque contra chofer de la empresa Translicsa en SMP

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal 'Los Deza', implicados en el ataque armado en contra de un conductor de la empresa de transportes Translicsa durante la noche del 9 de marzo en el distrito de San Martín de Porres.

Capturan a implicados en ataque contra conductor

La Policía Nacional informó sobre la detención de dos presuntos implicados en uno de los últimos ataques criminales registrados en la ciudad. Se trataría de los presuntos autores materiales del ataque armado contra el chofer de la empresa Translicsa quien fue herido de bala cuando conducía su unidad aún llena de pasajeros en San Martín de Porres.

Como se recuerda, el hecho se registró alrededor de las 10:30 de la noche del pasado lunes en la avenida El Sol de Naranjal, cerca del cruce con la avenida Pacasmayo, cuando fue atacado por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

El chofer de la unidad, de aproximadamente 44 años, habría recibido cuatro impactos de bala, principalmente a la altura del hombro y en las piernas. Posterior al ataque fue trasladado de emergencia al hospital Cayetano Heredia para pasar por una intervención quirúrgica para salvar la vida del transportistas.

🚨 #EstadoDeEmergencia | 𝑪𝒂𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒕𝒂𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂 𝒃𝒖𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝑺𝑴𝑷 🔎



A los dos criminales se les incautó diversos materiales incriminatorios entre los que se encuentran un arma de fuego abastecida con municiones y se decomisaron sustancias tóxicas.

La ubicación y detención de ambos sujetos se realizó tras las diligencias de investigación iniciadas tras el ataque al bus de transporte público durante la noche del lunes.

Criminales incendian bus en VES

En el distrito de Villa El Salvador, criminales incendiaron un bus de transporte público que cubría la ruta Puente Piedra - Villa El Salvador dejándolo completamente calcinado.

El hecho ocurrió alrededor de las 1:00 de la madrugada de este jueves 12 de marzo, en la intersección de la avenida Mariano Pastor Sevilla con la avenida María Reiche, en el distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo a los testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron hacia la unidad, cuando el chofer se encontraba durmiendo en la parte posterior del vehículo. Afortunadamente, el transportista pudo ponerse a buen recaudo antes de que el bus quede completamente calcinado.

Presuntos extorsionadores incendian bus de transporte público

Según información recogida por Exitosa, un conductor de la empresa indicó que recibieron un video amenazante durante la tarde, dando cuenta de un presunto caso extorsivo en contra de los transportistas.