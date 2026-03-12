Chorrillos: Camión de bomberos evita accidente mortal con auto que se cruzó en vía del Metropolitano

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grupo de bomberos vivió momentos de tensión en Chorrillos, cuando la unidad en la que se desplazaban hacia una emergencia estuvo a punto de chocar contra un automóvil que se cruzó en la vía del Metropolitano.

Según testigos, el camión avanzaba con las sirenas encendidas por la Av. Paseo de la República, pasando la estación Rosario de Villa a la altura del centro comercial Plaza Lima Sur, en dirección hacia Matellini. En ese momento, un vehículo particular giró con el semáforo en verde, lo que técnicamente le permitía cruzar hacia el otro sentido de la vía.

Sin embargo, la imprudencia recayó en no advertir las sirenas de la unidad de bomberos, que por norma tienen prioridad absoluta y pueden obviar señales de tránsito en casos de emergencia.

En cuestión de milisegundos, el conductor del camión reaccionó con temple y realizó una maniobra precisa que permitió esquivar el impacto. La unidad incluso pareció perder estabilidad y casi volcarse, pero logró frenar en el otro sentido de la pista y retomar su marcha hacia la emergencia.

Imágenes del momento

El episodio también fue captado tanto por cámaras de seguridad de la zona como por el sistema interno del propio camión de bomberos. En las imágenes se aprecia la reacción de susto de los ocupantes, pero también la serenidad del conductor al ejecutar la maniobra.

Conductor realiza maniobra imprudente y casi provoca un accidente con una unidad de bomberos en la vía del Metropolitano, en Chorrillos. La rápida reacción del chofer evitó una situación mayor.

Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/1G2rmt0osM pic.twitter.com/WezgycfqIU — América Noticias (@noticiAmerica) March 12, 2026

El hecho refleja la tensión que enfrentan los bomberos cuando deben desplazarse con rapidez en vías congestionadas. Aunque el vehículo particular tenía luz verde, la falta de atención a las sirenas generó un riesgo que pudo terminar en tragedia. La escena evidencia la necesidad de reforzar la cultura vial: ante una unidad de emergencia, todos los conductores deben ceder el paso de inmediato.

Este incidente se suma a otros reportes de imprudencia en vías rápidas, donde ambulancias y camiones de bomberos enfrentan dificultades para desplazarse. En casos como este, la seguridad depende de la capacidad de reacción y del respeto a protocolos básicos.

El camión de bomberos que evitó un accidente mortal en Chorrillos es un recordatorio de que las emergencias no admiten distracciones. La pericia del conductor salvó vidas, pero la imprudencia de un solo vehículo puso en riesgo a todo un equipo que se dirigía a salvar otras. La lección es clara: las sirenas no son un sonido más en el tráfico, son un llamado a detenerse y dar paso.