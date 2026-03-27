Jair Bolsonaro fue dado de alta y continuará cumpliendo su condena en prisión domiciliaria

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado de alta este viernes tras permanecer internado dos semanas en el hospital privado DF Star de Brasilia. El líder derechista, de 71 años, había ingresado tras sufrir un severo cuadro de bronconeumonía, fiebre alta y baja saturación de oxígeno.

Según su médico, Brasil Caiado, el pulmón derecho ya se encuentra normal y el izquierdo presenta algunas alteraciones que serán tratadas con fisioterapia intensiva.

Arresto domiciliario

Tres días antes, la Corte Suprema de Brasil otorgó a Bolsonaro un régimen de prisión domiciliaria temporal por razones de salud. El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, dispuso que el arresto se cumpla por 90 días contados a partir del alta hospitalaria del exmandatario; una vez acabado el plazo, se revisará nuevamente su situación.

🚨 AGORA: Jair Bolsonaro chega em casa para cumprir prisão domiciliar após alta hospitalar



O ex-presidente deixou o hospital DF Star nesta sexta-feira (27) e seguirá em recuperação em casa, onde cumprirá prisão domiciliar por 90 dias. Nas imagens, ele aparece usando colete e... pic.twitter.com/VLPIGe72F3 — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) March 27, 2026

Bolsonaro cumple una condena de 27 años de cárcel tras ser hallado responsable de planificar un golpe de Estado luego de perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El exmandatario cumple condena desde finales de noviembre del 2025, siendo llevado primero a un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero del presente año, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde contaba con mayor espacio.

Condiciones y riesgos médicos

La familia del expresidente realizó modificaciones en su vivienda para facilitar la recuperación, incluyendo la instalación de una cama especial para controlar problemas de reflujo y crisis de hipo. El entorno domiciliario fue considerado más adecuado que el complejo penitenciario para evitar recaídas y complicaciones.

El doctor Caiado advirtió que la recuperación de una neumonía bilateral grave puede extenderse entre seis semanas y seis meses. También señaló la posibilidad de que Bolsonaro desarrolle fibrosis pulmonar, una complicación que deberá ser monitoreada con evaluaciones periódicas en las próximas semanas.

🚨 VEJA l Sem soluço, Bolsonaro já está em brincando com cachorros pic.twitter.com/UifhuNx9sg — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) March 27, 2026

La decisión judicial fue calificada por el equipo médico como "sensata" y recibida con satisfacción por Bolsonaro. Sin embargo, el fallo mantiene la tensión política en Brasil, donde el expresidente sigue siendo una figura polarizante. Su arresto domiciliario se convierte en un nuevo capítulo de un proceso judicial que ha marcado la vida política del país desde las elecciones de 2022.

La salida de Jair Bolsonaro del hospital y su traslado a prisión domiciliaria refleja la combinación de factores médicos y judiciales que rodean al exmandatario. Mientras se recupera de la bronconeumonía, deberá cumplir 90 días de arresto en su residencia, en un proceso que mantiene la atención tanto por su salud como por las implicancias políticas de su condena.