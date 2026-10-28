Flávio Bolsonaro se declaró "verdadero presidente electo de Brasil" y agradeció a Trump y Milei

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Flávio Bolsonaro, se declaró "verdadero presidente electo de Brasil" después de perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Desde Estados Unidos, agradeció a Donald Trump y Javier Milei, y explicó los motivos de su salida del territorio brasileño.

Flávio Bolsonaro cuestiona las elecciones y agradece a Trump y Milei

El senador difundió una carta en sus redes sociales este miércoles 28 de octubre, tras llegar a Miami con su familia. Allí, cuestionó el resultado electoral y sostuvo que se habían cometido irregularidades durante la segunda vuelta presidencial.

En dicho mensaje, Bolsonaro agradeció al presidente argentino, Javier Milei, por su "coraje" y "sentido de justicia", además de reconocer al mandatario estadounidense, Donald Trump, por recibirlo en su país. El político también agradeció al pueblo estadounidense por la acogida que recibió.

"Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil", anunció.

El senador cuestionó el resultado que dio la victoria a Lula y acusó a las autoridades brasileñas de favorecer al mandatario. Además, señaló que el incremento de votos entre ambas vueltas era irregular y criticó la decisión de extender el horario de votación en determinadas secciones electorales.

Bolsonaro explicó las razones de su salida de Brasil

Tras abandonar Brasil y llegar a Estados Unidos, el senador difundió un comunicado en el que justificó su decisión de viajar al extranjero. En su mensaje, sostuvo que buscaba proteger a su familia ante lo que describió como una persecución política y cuestionó las actuaciones de las instituciones judiciales brasileñas.

"Mi país no merece volver a pasar por esta vergüenza internacional", señaló.

(Noticia en desarrollo)