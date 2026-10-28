Flávio Bolsonaro llega a Miami tras haber huido de Brasil con escala en Argentina y Ecuador

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El senador brasileño Flávio Bolsonaro arribó este miércoles a la ciudad de Miami, en el estado de Florida, tras concretar una ruta de desplazamiento internacional que incluyó escalas previas en Argentina y Ecuador. El legislador ingresó a territorio estadounidense a través del Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka en compañía de su núcleo familiar, luego de abandonar la nación sudamericana tras los comicios presidenciales.

Ruta de desplazamiento y reportes de las autoridades migratorias

El traslado del legislador se inició por vía terrestre al cruzar el límite fronterizo hacia la República Argentina a través del Puente Internacional Tancredo Neves. Las autoridades de migración del país vecino confirmaron la entrada de la comitiva familiar tras registrar su paso por los controles correspondientes.

Posteriormente, el grupo abordó un vuelo privado gestionado por la empresa Baires Fly S.A. desde la localidad de Puerto Iguazú. Las plataformas de seguimiento de tráfico aéreo registraron el despegue de la aeronave con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para cumplir con las paradas técnicas de reabastecimiento.

El trayecto prosiguió desde el aeropuerto ecuatoriano hacia el sur de la Florida, completando las etapas operativas previstas en la hoja de ruta. Las autoridades aeroportuarias de los Estados Unidos dispusieron los protocolos habituales para el ingreso de los pasajeros a través de la oficina de aduanas e inmigración.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou em aeroporto na cidade de Miami, nos Estados Unidos, por volta das 10h30 desta quarta-feira (28). O político fugiu para os Estados Unidos dois dias após a derrota na disputa pela Presidência da República contra Lula (PT). #sbtnews #notícias #jornalismosbt #fláviobolsonaro #miami Lee también Bolsonaro escapa de Brasil con miras a EE.UU. tras haber hecho escala en Argentina y Ecuador October 28, 2026

Situación legal del legislador y contexto del viaje a Estados Unidos

La salida del país por parte del senador ocurrió en un escenario marcado por requerimientos del sistema judicial de Brasil relacionados con investigaciones en curso. El parlamentario registraba disposiciones del Tribunal Supremo para la entrega de sus documentos oficiales de viaje previos a su partida.

Pese a los requerimientos de las autoridades judiciales brasileñas, la representación legal del político coordinó las autorizaciones de viaje para la salida del continente. La administración del gobierno estadounidense oficializó previamente la emisión de los visados correspondientes para permitir la estadía de la familia en su territorio.

El arribo a la ciudad de Miami marca la conclusión de la travesía aérea realizada durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del miércoles. Las delegaciones diplomáticas y los organismos de control mantienen el registro de la ubicación del senador en territorio norteamericano.

En ese sentido, Bolsonaro formalizó su arribo a los Estados Unidos para establecer su residencia temporal en la ciudad de Miami, mientras las autoridades judiciales y diplomáticas de la región hacen el seguimiento correspondiente a las implicancias legales derivados de su salida de Brasil y su posterior trayecto por los distintos controles de migración de Argentina y Ecuador.