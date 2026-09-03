Preparador físico dejará la UTC y llega al Inter Miami para integrar el cuerpo técnico que preparará a Messi

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El preparador físico Damián Baltazar Hernández dejó UTC de Cajamarca y se prepara para continuar su carrera en Inter Miami, donde integrará el cuerpo técnico encabezado por Cristian "Kily" González. Su nuevo destino lo acercará al plantel que tiene entre sus figuras a Lionel Messi.

De UTC a Inter Miami

Hernández terminó su vínculo con UTC después del partido contra Universitario, disputado el sábado 29 de agosto en Cajamarca. Había llegado al club a finales de mayo para integrarse al comando técnico dirigido por Cristian Paulucci, quien dejó la institución tras la derrota por 4-2.

Hernández fue convocado nuevamente por González para integrar su equipo de trabajo en Inter Miami. Ambos ya habían coincidido anteriormente en distintos clubes, entre ellos Rosario Central, y ahora volverán a trabajar juntos, esta vez dentro de la Major League Soccer.

El cambio se produce mientras Inter Miami organiza la llegada del nuevo entrenador. El club oficializó el 27 de agosto la incorporación de Cristian González, quien reemplazará a Guillermo Hoyos. La institución todavía no había informado la fecha de presentación oficial del nuevo comando técnico.

El nuevo cuerpo técnico contará inicialmente con Tomás Costa y Ricardo de Alberto como asistentes, además de Damián Hernández como preparador físico. La composición fue reportada previamente por medios especializados y coincide con la información difundida sobre el grupo que acompañará al entrenador argentino actualmente.

El entrenador irá a Miami.

Su nueva etapa junto a Messi

En UTC, Hernández formó parte del comando técnico que llegó durante el Torneo Clausura. Su salida ocurrió después del encuentro frente a Universitario, resultado que marcó la salida de Paulucci. Tras esos cambios, Cristian Molins permanece como asistente técnico y trabajará junto a Edwin Arévalo.

Inter Miami reúne actualmente a futbolistas de reconocimiento. Dentro de su plantel se encuentran Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Carlos Casemiro. Hernández se incorporará como responsable de la preparación física dentro del comando técnico liderado por González, según información publicada este jueves.

Antes de viajar a Estados Unidos, Hernández permanece en Argentina junto con otros integrantes del nuevo cuerpo técnico. De acuerdo con la información difundida, el grupo realiza trámites migratorios y gestiona los permisos de trabajo necesarios para trasladarse a territorio estadounidense e iniciar sus funciones.

El arribo de Hernández representa un nuevo paso en su trayectoria profesional después de su etapa en el fútbol peruano. Su experiencia junto a González facilitó nuevamente su incorporación al cuerpo técnico, que tendrá como escenario la MLS y un plantel encabezado por Lionel Messi.

Con el cambio confirmado, Damián Hernández deja UTC y se suma al proyecto de Cristian González en Inter Miami como preparador físico. Su incorporación lo llevará del fútbol peruano a la MLS, donde trabajará con Lionel Messi y demás figuras del plantel tras completar sus trámites.