Polémica en Alianza Lima: representante de Paolo Guerrero se defiende por asesorías en el club

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras la controversia generada por la representación del balance financiero de Alianza Lima, que reveló un déficit de 25 millones de soles, Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero, rompió su silencio para responder sobre su contrato comercial con el club victoriano.

Aclaración sobre honorarios y vínculo comercial con Alianza Lima

La divulgación de presuntas cifras desproporcionadas sobre los contratos de asesoría externa provocó fuertes cuestionamientos entre los socios e hinchas de la institución íntima. Frente a las versiones que señalaban un cobro mensual de 75 mil dólares por sus servicios, el empresario desmintió tajantemente dicha cifra durante una entrevista con el diario El Comercio, asegurando que el monto real estaba sumamente alejado de las versiones difundidas en la opinión pública.

Para disipar la ola de especulaciones respecto a los beneficios económicos que percibía en el ejercicio de sus funciones, el agente de jugadores decidió precisar el alcance de su contrato financiero. "Se habló de que mi sueldo eran 75 mil dólares mensuales y era muy lejos de eso", acotó.

Sapio, quien trabaja desde hace ocho años con Guerrero en el área de comunicación y gestión de imagen, explico que su incorporación a la estructura blanquiazul respondió a un pedido de la rección deportiva para brindar estabilidad institucional. El consultor remarcó la legalidad de los acuerdos suscritos con la gerencia blanquiazul para el asesoramiento corporativo.

"El contexto de trabajar en Alianza Lima se dio ante la necesidad de generar estabilidad. Se habló con la dirección deportiva y la gente que manejaba la institución, fue algo absolutamente profesional", manifestó.

Postura legal, conflicto de intereses y denuncias de desestabilización

El agente sostuvo que todas sus funciones se desarrollaron bajo un marco estrictamente profesional y transparente, el cual era de pleno conocimiento tanto del plantel de jugadores como de la directiva de la institución. Las críticas de la opinión pública se habían concentrado en la superposición de roles dentro de la gestión directiva de la entidad.

En relación con las acusaciones de un presunto conflicto de intereses por su doble faceta como agente de futbolistas y colaborador del club, Sapio fue enfático en señalar que la normativa de la FIFA regula con claridad estas interacciones. Para fundamentar la transparencia del vínculo contractual mantenido en la Victoria, el asesor recurrió a un ejemplo comparativo sobre las prestaciones de servicios profesionales independientes.

Finalmente, el representante denunció la existencia de una campaña mediática en su contra motivada por pugnas internas dentro de la institución. Sapio calificó las cifras filtradas como dañinas y falsas, señalando que forman parte de una estrategia deliberada para desestabilizar a Alianza Lima. Asimismo, atribuyó los ataque a la fuerte politización e intereses cruzados que rodean actualmente al entorno del club victoriano.

En ese sentido, Alianza Lima afronta semanas complejas en el plano institucional mientras se buscan esclarecer las cifras reales del balance presupuestal y mitigar el impacto de las disputas dirigenciales de cara a la recta final del campeonato.