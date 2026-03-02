Caso Lizeth Marzano: ¿Tomó alcohol? Francesca Montenegro revela el estado de Adrián Villar previo al accidente

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Adrián Villar bebió alcohol? Francesca Montenegro, su ahora expareja, rompió su silencio y dio detalles sobre los momentos previos al accidente que acabó con la vida de la deportista nacional Lizeth Marzano.

Francesca Montenegro sobre caso Lizeth Marzano

En la noche del 17 de febrero se registró un accidente que ha generado gran impacto en el país y por el cual el Adrián Villar viene siendo investigado. El hijo de la pareja de la periodista Marisel Linares conducía por la avenida Camino Real, en San Isidro; cuando de pronto, según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, embistió con su auto a la seleccionada peruana de apnea (buceo libre), Lizeth Marzano.

En vez de bajar y ayudar a la joven, Adrián Villar continuó su camino y dejó a la deportista a su suerte. Debido a esta situación, el joven deberá responder ante la justicia peruana, pero no solo él se ha visto envuelto en el caso, sino también Francesca Montenegro y el padre de su ahora expareja tras ser acusados mediáticamente por un presunto encubrimiento.

En medio de los cuestionamientos y acusaciones en su contra, la joven influencer decidió romper su silencio y responder a algunas de las interrogantes que muchos se realizan durante las diligencias de las autoridades para esclarecer el caso. En primer lugar, Francesca Montenegro expresó su solidaridad con la familia de Lizeth Marzano tras su muerte.

¿Adrián Villar tomó alcohol antes del atropello?

Seguidamente, durante su entrevista en el programa 'Sin rodeos', la influencer contó que Adrián Villar le contó que había tenido un accidente. Le mencionó un scooter, un árbol y que todo el incidente se habría dado a raíz de que "se quedó dormido y pestañado".

Francesca Montenegro también respondió a un punto sensible de la investigación tras la difusión de un video donde se le ve cenando en el restaurante Tanta de San Isidro con el joven momentos previos a la tragedia. Sobre ello, la joven negó tajantemente que ella al igual que en ese momento su novio haya consumido alcohol o drogas en el lapso de tiempo que estuvieron juntos el 17 de febrero.

"(¿Tomaron o no tomaron alcohol antes de ir a Tanta, durante la cena?") Desde las 5:00 p.m. hasta las 11:00 pm. donde yo estoy con Adrián Villar, les puedo asegurar que ni él ni yo hemos tomado ni una gota alcohol y no nos hemos drogado en ningún momento. No hubo ninguna gota de alcohol ", indicó en televisión.

Asimismo, aseguró que las veces que bebió fueron únicamente en fiestas grandes y reiteró haber exigido a su entonces pareja que se entregara a la justicia tras el accidente.

Suspenden audiencia de prisión preventiva de Adrián Villar

La audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar por el caso Lizeth Marzano quedó suspendida el último domingo por decisión del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, presidido por el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón. Ello se reanudará el martes 3 de marzo a las 3:00 p.m.

En medio de las investigaciones contra el hijo de la pareja de Marisel Linares, Francesca Montenegro reapareció en televisión y aseguró que tanto ella como su ahora expareja no tomaron alcohol horas previas en que él habría embestido a Lizeth Marzano con su auto en San Isidro.