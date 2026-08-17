Francis Allison responde a acciones legales de EMAPE por retiro de cámara en Costa Verde: "Mi mayor función es proteger a mis vecinos"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la comuna de Magdalena del Mar se encuentran enfrascadas en un fuerte enfrentamiento institucional. El alcalde del distrito, Francis Allison ordenó retirar una cámara de control instalada en la Costa Verde ante ello el municipio capitalino anunció que entablará querellas legales y penales contra el burgomaestre, quien ha respondido ante ello firmemente.

Alcalde Francis Allison responde a la Municipalidad de Lima

A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, la MML indicó que el equipo que se retiró es propiedad de la empresa EMAPE S.A. y que su instalación data de enero de 2025. También se precisa que el dispositivo estaba destinado a realizar estudios y mediciones de velocidad en la vía.

En este texto, se puntualiza que la entidad en su calidad de administrador de este bien público y la vía "iniciará las acciones legales y penales que correspondan" a fin de "determinar las responsabilidades derivadas de las presunta afectación y retiro ni autorizado del bien público".

Ante ello, la respuesta por parte del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, no tardó. Mediante un video de sus redes sociales la autoridad edil se refirió acerca de los estipulado en la misiva de la Municipalidad de Lima con una contundente respuesta explicando la razón por la que retiró la cámara de EMAPE S.A. localizado en la Costa Verde.

"Señores del municipio de Lima, no importa cuántas denuncias penales más me pongan porque mientras yo sea alcalde no permitiré que pongan ninguna cámara de control de velocidad en Magdalena del Mar. ¿Por qué? Porque las usan de manera abusiva y prepotente para sacarle el dinero a los ciudadanos de Lima", señaló.

Además, en la descripción de este material audiovisual afirmó "recibo con gusto la denuncia del municipio de Lima contra mí" debido a que considera que su "mayor función es proteger a mis vecinos". Y aseguró que no permitirá que la municipalidad "vuelva a intentar robarles con la imposición de multas abusivas e ilegales".

El retiro de la cámara de EMAPE en la Costa Verde

Respecto al retiro de la cámara de EMAPE S.A. este fue registrado en una grabación en la que se observa al actual candidato a la alcaldía provincial de Lima justificando el desmontaje del sistema de fiscalización.

Allison sostuvo que el dispositivo fue instalado "a espaldas" de su gestión y sin contar con la autorización municipal requerida. Acusó al municipio de buscar aplicar sanciones económicas de manera arbitraria mediante fotopapeletas sin que exista de por medio una marcha blanca y no contaba con la señalética respectiva.

Tras conocerse que EMAPE tomará acciones legales y penales contra el alcalde Francis Allison debido al retiro de una cámara de propiedad de la empresa en la Costa Verde, el burgomaestre de Magdalena del Mar señaló que su función es proteger a sus vecinos y que no permitirá que la comuna "vuelva a intentar robarles con la imposición de multas abusivas e ilegales".