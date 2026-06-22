Francis Allison: "En Magdalena no existe la extorsión, cada denuncia se resuelve de inmediato"

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana en Lima, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ofreció declaraciones sobre el manejo de la criminalidad en su distrito y sus propuestas de cara a las elecciones municipales. En entrevista con Exitosa, aseguró que en Magdalena "no existe la extorsión" y que cada denuncia presentada se resuelve de inmediato.

La extorsión como problema

Allison destacó que uno de los principales retos para las autoridades municipales es enfrentar la extorsión, delito que afecta a comerciantes, transportistas y sectores productivos en diversos puntos de la capital. Sin embargo, afirmó que en su distrito la situación es distinta gracias a un manejo efectivo y preventivo bajo su gestión.

"Hay extorsión cero. Hay denuncias de extorsión pero no hay nadie extorsionado: cada denuncia que alguien hace porque le estén intentando extorsionar, se resuelve de manera inmediata. No hay un solo comerciante en Magdalena del Mar extorsionado. Lo digo claramente: la extorsión no existe en Magdalena, pero sí en los distritos vecinos".

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el alcalde de Magdalena del Mar y candidato a la alcaldía de Lima, Francis Allison, aseguró que en su distrito no existen casos de extorsión, pero sí denuncias resueltas de inmediato. No obstante, precisó que es en... pic.twitter.com/lLhTmm1boa — Exitosa Noticias (@exitosape) June 23, 2026

Las declaraciones se producen a pocos meses de las elecciones municipales y regionales, en un escenario marcado por hechos violentos como la balacera ocurrida hoy en el Centro Histórico de Lima, donde un cambista resultó herido dentro de la Iglesia de La Merced. Este episodio refuerza la urgencia de propuestas concretas para enfrentar la criminalidad en la capital.

Allison sostiene que su experiencia en Magdalena lo respalda para postular a la alcaldía de Lima, atribuyéndose el logro de convertir su distrito en "el más seguro" de la ciudad. Subrayó que la seguridad no debe ser solo un discurso de campaña, sino un objetivo real y medible.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el alcalde de Magdalena del Mar y candidato a la alcaldía de Lima manifestó que su objetivo de ganar los comicios es convertir a la capital en una ciudad segura. Indica que se enfrentará a dos problemas que son el... pic.twitter.com/ZPBIaPbVGZ — Exitosa Noticias (@exitosape) June 23, 2026

El reto de replicar el modelo

La gran interrogante es si el modelo aplicado en Magdalena puede replicarse en toda Lima. Allison se muestra confiado: "Distritos más chicos que Magdalena tienen graves problemas de inseguridad ciudadana". Su propuesta se centra en prevención, respuesta rápida y coordinación con la Policía, aunque reconoce que la magnitud de la capital exige recursos y estrategias más amplias.

Las palabras de Francis Allison buscan posicionarlo como candidato con experiencia en seguridad, en un momento en que la ciudadanía exige respuestas frente a la delincuencia. Mientras los vecinos de Lima viven episodios de violencia en zonas emblemáticas, el alcalde de Magdalena plantea que su distrito es ejemplo de cómo enfrentar la extorsión.

El desafío será demostrar si esa misma fórmula pueda aplicarse a toda una capital, donde la inseguridad se ha convertido en el tema central de diversas campañas.