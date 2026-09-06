INDECI advierte fuertes lluvias en la sierra y selva para las próximas 24 horas: conoce las regiones bajo alerta

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en 16 regiones del Perú desde hoy, domingo 6, hasta la 1:00 p. m. lunes 7 de septiembre. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras en uno de los departamentos bajo alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el Aviso Corto Plazo Ante Lluvias Intensas N.º 248-2026-INDECI/COEN, se esperan las precipitaciones en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, Tumbes y Ucayali.

En ese sentido, mencionamos las provincias de los departamentos donde se registrarán las fuertes lluvias (nivel de alerta naranja), según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Arequipa: Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. Cusco: Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba. Madre de Dios: Manu, Tahuamanu y Tambopata. Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús.

🟠 Se registraría #LluviasIntensas (nivel naranja) hasta el 7/9 en varias provincias de los departamentos de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali, según aviso de corto plazo del @Senamhiperu pic.twitter.com/Y1WuV3E3JC — COEN - INDECI (@COENPeru) September 6, 2026

Del mismo modo, se prevén lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad, principalmente en sectores de la selva sur y centro, y de ligera a moderada intensidad en la selva norte. Estos eventos podrían estar acompañados por descargas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor probabilidad de ocurrencia durante la tarde, noche y madrugada.

Asimismo, se esperan precipitaciones (lluvia, granizo y aguanieve) localizadas de ligera a fuerte intensidad en la sierra centro-sur. Además, se esperan nevadas en localidades ubicadas por encima de los 4 000 m s. n. m., acompañadas de ráfagas de viento.

Por su parte, se calculan lluvias puntuales de ligera a moderada intensidad en la costa de Tumbes, y de ligera intensidad localizada al norte de Piura y lloviznas localizadas de ligera intensidad en la costa centro-sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades a las recomendaciones y medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención que puedan necesitar.