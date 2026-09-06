Despliegue militar en cárceles: Fuerzas Armadas asumen la seguridad perimetral de penales en emergencia

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco de las acciones estratégicas para combatir la criminalidad organizada, el Gobierno peruano inició el despliegue efectivo de contingentes de las Fuerzas Armadas en los perímetros exteriores de los penales de alta peligrosidad declarados en estado de emergencia.

Esta medida de seguridad, articulada desde el Ministerio de Defensa, tiene como objetivo central neutralizar las operaciones de las mafias delictivas, impedir coordinaciones ilícitas y fortalecer la seguridad ciudadana en las zonas aledañas a los establecimientos penitenciarios.

Despliegue operativo en Trujillo, Ancón y San Juan de Lurigancho

El operativo de vigilancia comenzó de manera simultánea en diversas regiones del país. En La Libertad, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, supervisó personalmente el desplazamiento de efectivos del Ejército del Perú hacia los exteriores del penal Trujillo Varones, conocido emblemáticamente como "El Milagro".

Durante el recorrido de inspección, el titular de la cartera constató que las acciones de apoyo a la seguridad exterior se ejecutan de forma coordinada con el personal de la Policía Nacional.

Titular de Defensa llegó Trujillo.

Paralelamente, en la ciudad de Lima, la Marina de Guerra del Perú movilizó unidades portatropas y vehículos blindados ligeros de reconocimiento para custodiar los accesos y alrededores del recinto penal Ancón I.

Asimismo, efectivos del Ejército tomaron posiciones en la zona perimétrica del penal Miguel Castro Castro, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La verificación de estas operaciones en la capital estuvo liderada por el viceministro de Recursos para la Defensa, Darwin Eufracio.

Alcances de la medida perimetral y equipamiento de alta tecnología

El sustento legal de la movilización se encuentra enmarcado en el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM. Esta norma faculta expresamente a los institutos armados a prestar apoyo a la Policía Nacional en el control, patrullaje y resguardo de la franja exterior de los penales hasta un radio de 200 metros.

Con esta restricción geográfica, se busca evitar el lanzamiento de objetos prohibidos hacia los pabellones, restringir el tránsito sospechoso y cortar enlaces ilegales hacia el interior.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👩🏻‍⚖️ | En diálogo con Exitosa, el exjefe del INPE, Germán Small Arana, señaló que con el control externo que hará la Policía junto al Ejército en los penales, se debería evitar el ingreso de bienes prohibidos como celulares, drogas o armas de fuego que... pic.twitter.com/26EGdf4xxY — Exitosa Noticias (@exitosape) September 6, 2026

Además del personal militar, el Ministerio de Defensa envió equipos tecnológicos de última generación al penal "El Milagro" en Trujillo. Este cargamento incluye avanzados sistemas de ondas milimétricas, detectores de metales de alta sensibilidad y escáneres de inspección por rayos X para la revisión rigurosa de encomiendas, paquetes y equipaje que ingresen al recinto.

Esta articulación operativa entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional marca un paso fundamental para consolidar el orden en los establecimientos penitenciarios más críticos. La presencia de contingentes blindados y la implementación de tecnología de punta buscan cerrar el paso a las bandas extorsivas, garantizando un cerco de seguridad perimetral que devuelva la tranquilidad a la población y refuerce la autoridad estatal.