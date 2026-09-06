Michelle Soifer recuerda agresión de Kevin Blow y revela detalles de violencia durante su relación

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Michelle Soifer volvió a hablar sobre episodios de violencia que asegura haber vivido durante antiguas relaciones sentimentales. En una entrevista con Andrea Llosa, la cantante recordó especialmente una agresión que atribuye a Kevin Blow y explicó por qué terminó llorando al contar aquella experiencia durante la conversación.

Michelle Soifer recordó sus relaciones anteriores

Durante la conversación, Michelle Soifer recordó primero una relación de juventud en la que también asegura haber sido agredida. Según relató, su primer enamorado no estaba de acuerdo con que cantara y la golpeó durante el cumpleaños de su padre, mientras familiares y asistentes permanecían en la celebración.

"No fue un buen chico. Fue la primera vez que me pegaron. Él odiaba que yo cante, no le gustaba que yo cante", detalló.

La artista contó que aquella agresión ocurrió dentro de su vivienda mientras afuera continuaba la celebración familiar. Según su relato, intentó protegerse, pero no pudo hacerlo. La declaración forma parte de la entrevista que concedió para el pódcast 'La capilla', conducido por Andrea Llosa.

@andreallosaoficial La entrevista completa con Michelle Soifer el martes a las 8 de la noche en mi podcast "La Capilla". Puedes suscribirte gratis a mi canal de YouTube en el link que está en mi perfil. ♬ sonido original - Andrea Llosa

Posteriormente, Soifer recordó su relación con el cantante dominicano Kevin Blow, a quien identificó como una de las exparejas que peor experiencia le dejó. La artista señaló que anteriormente denunció al cantante por violencia física y volvió a describir un episodio que, según su testimonio, ocurrió en un departamento.

El relato sobre Kevin Blow

Soifer explicó que se había mudado a ese departamento junto con su padre, pero que él no se encontraba en el inmueble cuando ocurrió la agresión que relató. Según su versión, Blow estaba presente y ella fue golpeada y arrastrada por diferentes ambientes de la vivienda.

La relación fue tóxica

La cantante también describió que la agresión incluyó golpes y correazos. Soifer aseguró que terminó llorando al recordar lo ocurrido, pero precisó que su llanto estaba relacionado con el amor que siente por sus padres y con pensar qué pudieron sentir al saber que ella atravesaba aquella situación.

"Me arrastró por todo el departamento de los pelos y me golpeó con puñetes, correazos, era muy cruel", declaró.

Las declaraciones corresponden a la entrevista que Michelle Soifer concedió a Andrea Llosa para el pódcast 'La capilla'. El medio informó que el episodio todavía no había sido estrenado en YouTube al momento de su publicación, realizada este domingo 6 de septiembre.

La entrevista también aborda otras experiencias sentimentales de Soifer y sus recuerdos sobre relaciones que calificó como tóxicas. En el caso de Kevin Blow, la cantante volvió a referirse públicamente a una denuncia previa por violencia física, mientras relató desde su perspectiva lo que asegura haber vivido durante aquella relación.