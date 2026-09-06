¡Orgullo Peruano! Deysi Castro Huamán se consagra campeona de la Maratón de Medellín 42K

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Este domingo 6 de septiembre, la ciudad de Medellín fue escenario de una nueva gesta deportiva para el Perú. Deysi Castro Huamán, fondista huancavelicana y parte del Programa de Apoyo al Deportista del IPD, conquistó la Maratón de Medellín 2026 en la categoría femenina de 42 kilómetros, con un tiempo oficial de 2 horas, 38 minutos y 9 segundos.

Su victoria dio al país una segunda victoria consecutiva para el Perú después de la hazaña lograda por la cusqueña Dina Velásquez Rojas en la edición 2025, reafirmando así el lugar del atletismo peruano en el circuito internacional.

De Huancavelica para el mundo

La 32ª edición de la Maratón Medellín Sistecrédito reunió a más de 30,000 corredores de 50 países, consolidándose como una de las pruebas más importantes de Sudamérica.

En la rama femenina, Castro se mantuvo en el grupo de vanguardia desde los primeros kilómetros, imponiendo un ritmo sólido que le permitió cruzar la meta en solitario y con amplia ventaja sobre las colombianas Mildrey Johana Echavarría (2h40m01s) y Lina Pantoja (2h42m41s).

🔴🔵🚨 #AHORA | Deysi Castro Huamán se consagra campeona del Maratón de Medellín 2026, completando los 42,195 kilómetros en 2 horas, 38 minutos y 9 segundos.



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En la categoría masculina, el keniano Eric Kiprono Kiptanui se llevó el título con 2h17m35s, seguido por su compatriota Joseph Kiptum y el colombiano Carlos Mario Patiño Barco. La competencia, certificada por World Athletics, es clasificatoria para la Maratón de Boston, lo que otorga un valor adicional al triunfo de la peruana.

El protagonismo nacional no se limitó a los 42K. En la media maratón (21K), el peruano Jhonatan Molina Centeno se impuso con un tiempo de 1h04m47s, mientras que en la rama femenina las compatriotas Dina Velásquez Rojas y Zaida Ramos Acevedo ocuparon el segundo y tercer lugar, detrás de la ecuatoriana Carmen Toaquiza.

Reconocimiento institucional

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) celebró el triunfo de Castro en sus redes sociales, destacando su disciplina y talento. El mensaje resalta que su logro es fruto del esfuerzo y del respaldo del programa de apoyo a deportistas, que busca impulsar a los atletas nacionales hacia competencias de élite.

"Nuevamente, Deysi Castro Huamán se consagra campeona del Maratón de Medellín 2026, completando los 42,195 kilómetros en 2 horas, 38 minutos y 9 segundos.".

🇵🇪🏆 ¡𝗣𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻𝗮 𝗴𝗮𝗻𝗮 𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻!



Nuevamente, Deysi Castro Huamán se consagra campeona del Maratón de Medellín 2026, completando los 42,195 kilómetros en 2 horas, 38 minutos y 9 segundos. 🏃‍♀️💨



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La victoria de Deysi Castro Huamán en Medellín se suma a una serie de logros recientes que colocan al Perú en el mapa del atletismo continental. Apenas días atrás, Christian Pacheco conquistó la Maratón de la Ciudad de México, devolviendo al país al podio tras doce años.

Así, ambos triunfos, en escenarios distintos pero igualmente exigentes, confirman que el atletismo peruano vive un momento de consolidación y orgullo nacional.