Senamhi ALERTA sobre segundo friaje en Perú: temperaturas BAJARÁN hasta los 22 °C

16/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú emitió el Aviso Meteorológico N.º 189 de nivel rojo ante la llegada del segundo friaje del año, fenómeno que provocará un marcado descenso de la temperatura diurna en diversas regiones del Perú desde este lunes 18 hasta el miércoles 20 de mayo de 2026.

¿Cuál será la intensidad de este evento climático?

Según informó el Senamhi, el evento climático será de moderada a extrema intensidad y afectará principalmente a zonas de la selva centro y sur del país. Además de la disminución de temperaturas, se espera abundante cobertura nubosa, lluvias de diversa intensidad y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 18 al 20 de mayo se prevé el descenso de la temperatura diurna en la selva, asociado al segundo friaje del año.



✅Este evento estará acompañado de cobertura nubosa, lluvias y ráfagas de viento.



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¿Qué zonas serán las afectadas?

Dicho aviso del Senamhi detalla que durante el lunes 18 de mayo las temperaturas máximas en la selva central podrían descender hasta los 26 °C, mientras que en la selva sur se registrarían valores próximos a los 22 °C, cifras consideradas poco comunes para esta época del año en algunas localidades.

Las regiones que se encuentran bajo posible afectación por este fenómeno son Cusco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

En estas partes del país, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de prevención.

Según el nivel rojo de alerta emitido por el Senamhi indica la presencia de fenómenos meteorológicos de gran magnitud, por lo que se recomienda extremar las medidas de seguridad, especialmente en comunidades vulnerables y sectores expuestos a lluvias intensas o fuertes vientos.

Recomendaciones para atravesar estos cambios climáticos

Entre las principales recomendaciones figuran evitar cambios bruscos de temperatura, proteger a niños y adultos mayores, asegurar techos y estructuras livianas ante las ráfagas de viento, así como tomar precauciones en carreteras debido a la reducción de visibilidad y posibles deslizamientos.

El segundo friaje del año se suma a otros eventos climáticos registrados en las últimas semanas en el país y podría generar impactos en actividades agrícolas, transporte y salud pública en la Amazonía peruana.

Las autoridades locales y organismos de emergencia permanecen en vigilancia permanente ante cualquier eventualidad derivada de este episodio de friaje que afectará gran parte de la selva del Perú durante más de 60 horas.

Finalmente, el oportuno aviso del Senamhi sobre esta alerta roja permite a la población prepararse para este segundo friaje en Perú donde las temperaturas mostrarán un cambio radical.