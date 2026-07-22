¡KEIKO FUJIMORI traerá a BTS! Entérate lo que dijo a través de sus redes sociales

22/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Este Miércoles 22 de Julio en un live de Keiko Fujimori, seguidores que estaban conectados a la transmisión, comentaron acerca del evento próximo a Lima, haciendo que la presidenta se identifique con la fanaticada e incluso dio la posibilidad de invitarlos en un futuro mando, todo con el afán de que las seguidoras puedan estar mas cerca de sus cantantes favoritos.

Primero, solicito que les confirmen la fecha y con gusto ella iba a invitarlos, sobre todo para que las fans puedan tener un momento mas cerca de ellos, A pesar de no saberse ninguna canción de la conocida banda, pidió a sus seguidores, que puedan recomendar algunos temas para que pueda aprender.

El sorpresivo anuncio generó aceptación, entusiasmo y múltiples reacciones entre los seguidores de las redes sociales.

No es la primera vez

Recordemos que la presidenta electa mencionó hace dos semanas a través de un live de sus redes sociales que ella cumpliría la promesa de que, si salía victoriosa de las elecciones presidenciales, ella cumpliría en traer a la boyband. Abriendo la posibilidad de una posible invitación y resaltando la conexión directa entre su triunfo y el esperado encuentro con la banda

´´hay que cumplir una condición, si ganamos la presidencia y el pueblo peruano me da la confianza de ser presidencia, entonces vamos a invitar a los chicos de BTS´´, exclamó Fujimori

La futura presidenta genera nuevamente la esperanza en aquellos que desean ver a sus ídolos en concierto.

BTS en Perú

La banda sí viene

Como es de conocimiento público, la famosa banda sur coreana, BTS, llega a Lima este siete, nueve y diez de octubre del 2026 totalmente renovado tras su paso por el ejército, prometiendo un espectáculo que marcará un hito en la historia de los conciertos del país. El espectáculo contará con una producción que incluirá un escenario inmersivo de 360 grados permitiendo a mejorar la experiencia del público, siento uno de los conciertos mas esperados de los últimos años por su fanaticada peruana. Además, la boyband ya lanzó su quinto álbum de estudio 'Arirang', que funcionará como antesala del tour.

La posibilidad de ver a BTS en el Perú bajo la invitación de la nueva presidenta de la republica genera un gran entusiasmo. Muchas fanáticas se quedaron sin entrada dado que la banda hizo sold out en sus tres fechas, lo que hace aún más especial la promesa de Keiko Fujimori