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Costa Verde: lobo marino herido regresó al mar tras permanecer varado en la playa

Tras permanecer varios minutos en observación, el lobo marino logró reincorporarse y retornar por sus propios medios al mar, ante la vigilancia de los especialistas.

Lobo marino regresó al mar tras permanecer varado en Costa Verde
Lobo marino regresó al mar tras permanecer varado en Costa Verde Composición Exitosa

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/06/2026

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La presencia de un lobo marino herido cerca de la playa Los Yuyos, en el distrito de Barranco, captó la atención de decenas de personas durante las últimas horas. El mamífero marino permaneció varado cerca de la orilla, mostrando signos visibles de lesión y dificultades para movilizarse, lo que motivó la intervención de vecinos, personal de serenazgo y especialistas.

¿Por qué un lobo marino puede aparecer fuera del mar?

Los expertos señalan que existen diversas razones por las cuales estos animales pueden terminar en playas o zonas urbanas cercanas al litoral. Entre ellas figuran lesiones, enfermedades, agotamiento físico o alteraciones en las condiciones del mar.

Asimismo, fenómenos como los oleajes anómalos y cambios en las corrientes marinas pueden desorientar a algunas especies y dificultar su retorno al océano. Por ello, los especialistas recomiendan observar al animal a distancia y permitir que personal capacitado evalúe su estado de salud antes de cualquier intervención.

Qué hacer si encuentra un lobo marino varado

La principal recomendación es no acercarse demasiado ni intentar devolver al animal al mar por cuenta propia. Los lobos marinos pueden encontrarse bajo altos niveles de estrés y reaccionar de manera agresiva ante la presencia humana. Especialistas recuerdan que estos animales no deben ser manipulados y que se debe alertar a las autoridades.

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También se aconseja evitar alimentarlos, tocarlos o rodearlos para tomar fotografías. Lo correcto es reportar inmediatamente el caso a las autoridades competentes, como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), proporcionando la ubicación exacta y, de ser posible, imágenes del ejemplar.

Lobo marino regresó al mar 

Aunque el episodio generó preocupación, el desenlace fue alentador. Después de varias horas de monitoreo, el animal logró reincorporarse y regresar al océano sin necesidad de ser trasladado por las autoridades. Según los reportes, el lobo marino presentaba heridas visibles, manchas de sangre en la zona y dificultades para desplazarse entre las rocas de la Costa Verde.

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El caso ocurrió en medio de los fuertes oleajes que vienen afectando gran parte del litoral peruano y que han provocado el cierre de numerosos puertos y restricciones en distintas zonas costeras. Especialistas consideran que estas condiciones podrían influir en la aparición de animales marinos fuera de su entorno habitual.

El reciente retorno del lobo marino a su hábitat representa una noticia positiva, pero también recuerda la importancia de actuar con responsabilidad frente a la fauna silvestre. La rápida comunicación con las autoridades y el respeto por el espacio de estos animales pueden marcar la diferencia para garantizar su recuperación y conservación en las costas peruanas.

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