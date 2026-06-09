Ministerio Público rechaza detención de fiscales en Ucayali en jornada electoral el domingo 7 de junio

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras haberse desarrollado la jornada electoral el pasado domingo 7 de junio, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que señala aspectos relacionados con este hecho, dada la detención de fiscales de Ucayali que se produjo por efectivos policiales mientras los representantes actuaban ante el hallazgo de diversas cédulas de votación marcadas.

Comunicado del Ministerio Público ante lo ocurrido en la jornada electoral

Por medio de una comunicación en las plataformas digitales, la Junta de Fiscales Supremos emitió un pronunciamiento oficial en el que manifiesta su rechazo en la detención de dos fiscales que ocurrió durante la segunda vuelta electoral en la región Ucayali.

"La Junta de Fiscales Supremos expresa su más enérgico rechazo a dicha conducta policial y manifiesta su total solidaridad y respaldo institucional a los fiscales afectados", manifestó el comunicado.

A través de este canal, el Ministerio Público calificó el hecho como una grave afectación a la legalidad y anunció que promoverá acciones penales contra los efectivos policiales involucrados.

"Condenamos la actitud de estos malos efectivos policiales, contra quienes procederemos a interponer las acciones penales por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio de los referidos fiscales", se detalló en el pronunciamiento.

🚨 Pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos. pic.twitter.com/TuTewmyR4l — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 9, 2026

En el documento emitido, la institución del estado manifestó su total solidaridad y respaldo institucional a los fiscales afectados en Ucayali, haciendo énfasis en que la actuación policial fue injustificada y vulneró el normal desarrollo de las labores que los miembros de la organización tenían designada durante una jornada electoral, un momento importante para la democracia del país.

Compromiso del Ministerio Público con la población

Dicho pronunciamiento se produce en medio de la atención generada por los incidentes registrados durante la jornada electoral en Ucayali. La institución enfatizó que continuará vigilante para asegurar que los hechos sean esclarecidos y que las responsabilidades correspondientes sean determinadas por las autoridades competentes.

En ese sentido, la Junta de Fiscales Supremos también utilizó la comunicación para reafirmar su compromiso con la defensa de la legalidad, la protección de los derechos fundamentales, especialmente en medio de procesos electorales en los que la labor de fiscales y autoridades resulta vital para garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios.

En conclusión, el Ministerio Público remarcó su profundo rechazo ante la detención de los fiscales implicados en Ucayali durante la jornada electoral el domingo 7 de junio haciendo notar que tomarán acciones frente a ello.