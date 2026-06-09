¡Alerta roja! Senamhi advierte TEMPERATURAS EXTREMAS en la costa y sierra para esta semana

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), durante las próximas horas se registrará un aumento en la temperatura en la costa y sierra del país. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fuerte fenómeno climatológico.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera este episodio climático calificado de extrema intensidad ( alerta roja ) desde las 10:00 a. m. del miércoles 10 hasta las 11:59 p. m. del viernes 12 de junio.

Durante dicho periodo, se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), y una mayor cobertura nubosa. Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

En ese sentido, el aumento de la temperatura extrema se registrará en la región Cajamarca, más precisamente en las siguientes provincias: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

📣🌡️#Aviso #Senamhi #Minam Del 10 al 12 de junio, se presentarán el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, incremento de radiación UV y ráfagas de viento .



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Asimismo, en las siguientes regiones la temperatura estará bajo nivel moderado: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Para los días en mención, se prevén temperaturas máximas entre los 30 °C y 36 °C en la costa norte, entre 26°C y 31°C en la costa centro y valores entre los 26°C y 33°C en la costa de Ica. Asimismo, se espera registros entre los 20 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 20 °C y 30 °C en la sierra central, y registros entre 16 °C y 30 °C en la sierra sur.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas, tal como señala también el Ministerio de Salud.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.