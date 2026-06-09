Tribunal ordena a Abelardo de la Espriella retirar publicidad con la bandera de Colombia en 24 horas

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En las últimas horas, una decisión judicial ha causado impacto en el mundo político de Colombia, dado que el Tribunal ordenó el retiro de la publicidad que tenga la bandera del país en campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella en un plazo de máximo 24 horas.

Orden decretada por el Tribunal Superior de Bogotá

El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al candidato Abelardo de la Espriella retirar toda la publicidad de la campaña en donde se usen símbolos patrios como la bandera de Colombia e imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales.

Siguiendo esa línea, toda la publicidad de campaña en la que se utilice la bandera de Colombia u otros símbolos patrios, son considerados aspectos que podrían afectar significativamente la estrategia electoral enfocada en llegar a la presidencia del candidato.

#Atención El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al candidato Abelardo de la Espriella que, en un plazo de 24 horas, retire toda la publicidad de campaña en la que utilice la bandera de Colombia, así como otros símbolos patrios. Además, le prohibió usar las expresiones "Firmes... pic.twitter.com/PhWxx82KC9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 9, 2026

¿Cómo se llegó a esta resolución?

El documento fue publicado luego que se admitiera una acción de tutela presentada por un ciudadano que cuestionó el uso de elementos representativos de la nación dentro de la propaganda política del aspirante presidencial y de su movimiento "Defensores de la Patria".

Según la resolución judicial, la orden no solo incluye el retiro de piezas publicitarias que contengan la bandera colombiana, sino también la prohibición temporal del uso de expresiones como "Firmes por la Patria" y "Defensores de la Patria", lemas que han sido ampliamente utilizados por el candidato Abelardo de la Espriella durante su campaña.

Respuesta del candidato Abelardo de la Espriella

A través de sus redes sociales, el candidato a la presidencia de Colombia, expresó que un magistrado de Bogotá le prohibió a él y su equipo de campaña usar la frase "Firmes por la patria", utilizar el nombre del movimiento popular "Defensores de la Patria" y hacer el símbolo que represente su campaña política, instando a la población a respaldarlo a través de sus canales personales como estados o publicaciones.

Colombianos:



¿Están firmes por la Patria? 🇨🇴🐅



Hoy necesito de ustedes. Que cada celular, cada estado de WhatsApp, cada video y cada camiseta de Colombia se conviertan en un mensaje de libertad.



Compartan nuestros símbolos, nuestro himno y nuestro mensaje. Que nadie pueda... pic.twitter.com/nk8eJYEzAL — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 10, 2026

La difusión de esta noticia ha generado una intensa reacción en redes sociales y en sectores políticos, ya que la utilización de símbolos patrios son elementos comunes en campañas electorales para reforzar mensajes relacionados con la identidad nacional, el patriotismo y la defensa de valores.

Finalmente, con esta acción, el Tribunal ordena al candidato presidencial Abelardo de la Espriella a retirar publicidad con la bandera de Colombia en las próximas 24 horas a lo que el responde sintiendo el respaldo de sus simpatizantes que lo acompañan en su campaña política.