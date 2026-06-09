Minsa inaugura Centro de Salud Mental en San Juan de Lurigancho que beneficiará a más de 180 mil personas

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto de la mejora de los servicios del estado, el Ministerio de Salud ha inaugurado un Centro de Salud Mental en San Juan de Lurigancho que beneficiará a más de 180 mil personas, dado que está ubicado en el distrito más poblado de la capital.

Nuevo centro de salud mental favorecerá a más de 180 mil ciudadanos

Con la finalidad de repotenciar la atención en la salud mental del país por medio de servicios especializados, el Ministerio de Salud (Minsa) implementó un Centro de Salud Mental Comunitario en el distrito más poblado de la capital, San Juan de Lurigancho. En ese sentido, se llevo a cabo una ceremonia encabezada por el ministro de salud, Juan Carlos Velasco en el que se dieron una serie de declaraciones.

"Hoy es un día de mucha importancia para San Juan de Lurigancho. Podemos anunciar que la política del Estado en salud mental es una prioridad para el sector. Estamos inaugurando un Centro de Salud Mental Comunitario con más de un millón de soles de inversión y que servirá a más de 180 mil ciudadanos que viven en el distrito, con profesionales altamente especializados para atender a la población", señaló el ministro de salud.

Durante esta ceremonia, el representante del sector resaltó que la incorporación de este nuevo establecimiento representa un paso importante en la consolidación de la reforma de salud mental en el Perú. Además, informó que la inversión destinada para la puesta en marcha del centro supera el millón de soles y permitirá brindar atención especializada a más de 180 mil ciudadanos del distrito.

Ministro de Salud inaugura Centro de Salud Mental Comunitario "Nueva Vida" en San Juan de Lurigancho



Moderno establecimiento beneficiará a más de 182 mil ciudadanos con servicios de salud mental especializados.



📌 Más información https://t.co/QZZnyxJKIO pic.twitter.com/hRsEqPNudU — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 9, 2026

¿En qué parte de San Juan de Lurigancho está ubicado el Centro de Salud Mental?

El Centro de Salud Mental que estará a disposición de la comunidad, está ubicado en la la Av. José Carlos Mariategui Mz. L10 lote 4, urbanización Mariscal Cáceres en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Asimismo, la atención será para prevenir problemas de salud mental en los ciudadanos sin importar la etapa de su vida que se encuentren. El establecimiento aperturará de lunes a sábado desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche en turnos de mañana y tarde.

Finalmente, con esta acción, el Minsa muestra su preocupación por la población en esta zona de Lima a través del Centro de Salud Mental en San Juan de Lurigancho que beneficiará a más de 180 mil personas que residen en el distrito.