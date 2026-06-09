Peligro en la cancha: Cámara de televisión cae peligrosamente cerca de futbolistas

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Nagyerdei Stadion de Hungría fue escenario de un evento aterrador este martes durante un amistoso internacional entre Hungría y Kazajistán. Una cámara de televisión de grandes dimensiones cayó desde la parte superior del recinto, impactando cerca de la banda donde se disputaba el encuentro.

Este incidente ocurrió cuando el objetivo cayó desde el techo del inmueble, provocando gran susto entre los jugadores que estaban cerca. Según reportes locales, el partido fue interrumpido de inmediato por el cuerpo arbitral, mientras el pánico se apoderaba de los asistentes al recinto deportivo.

Milagro en el campo deportivo

Lo más sorprendente del suceso es que, en la zona del impacto, se encontraba un camarógrafo trabajando, quien logró capturar el momento exacto del desplome. Pese a la cercanía del objeto con el profesional, no se reportaron heridos ni lesiones de gravedad durante la caída.

La seguridad en los estadios suele ser rigurosa, pero este fallo técnico expuso a los trabajadores a un peligro inminente. Las autoridades del recinto tuvieron que verificar las instalaciones para asegurar que ningún otro equipo técnico pudiera desprenderse durante el resto del encuentro deportivo.

La spidercam cayó de forma repentina desde el techo del estadio, quedando a escasos metros del profesional encargado de captar las acciones del partido amistoso entre ambas selecciones nacionales, generando una pausa obligatoria y mucha incertidumbre entre los deportistas presentes durante el evento.

Reacción tras el accidente

El juego, que enfrentaba a selecciones que no clasificaron a la pasada Copa del Mundo, mantuvo la tensión entre los futbolistas presentes. Muchos de ellos no comprendían cómo una estructura de tal envergadura pudo soltarse de su base sin previo aviso alguno en pleno partido.

¡¿PERO QUÉ?! ¡UNA CÁMARA SE CAYÓ DEL TEJADO DEL ESTADIO EN PLENO PARTIDO!!! 😳😳😳😳



Esto ocurrió durante el partido 🇭🇺 Hungría - Kazajistán 🇰🇿 que se disputaba en Debrecen, en Hungría.



El drama se evitó por los pelos... 😰



Vía: @lnstantFoot

pic.twitter.com/dUcuSdH0id — Ecuagol (@ECUAGOL) June 9, 2026

Según el portal deportivo Goal, el incidente fue calificado como un fallo estructural grave que pudo terminar en tragedia. Las imágenes del momento recorrieron el mundo, mostrando la fragilidad de las cámaras suspendidas en estadios internacionales de gran aforo y constante uso técnico.

La rápida intervención del personal técnico permitió reanudar el partido tras varios minutos de espera, enfocándose en la seguridad de los deportistas. Este evento sirve como alerta para las revisiones de mantenimiento necesarias en infraestructuras que albergan eventos masivos de alto nivel competitivo.

La revisión posterior de las estructuras confirmó que el sistema de sujeción cedió debido a un error mecánico. Las federaciones han exigido informes detallados sobre la calidad de los soportes instalados para evitar que situaciones similares comprometan la integridad física de los protagonistas en futuros compromisos.