Reque será el escenario de la multitudinaria misa de León XIV en Lambayeque: ¿Viajarás a ver al Papa?

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La esperada visita del papa León XIV al Perú ya comienza a tomar forma y uno de los anuncios más importantes para los fieles católicos es la confirmación del lugar donde se realizará la misa central que encabezará el Sumo Pontífice durante su paso por Chiclayo.

La decisión fue aprobada por el Concejo Municipal mediante una ordenanza que declara de interés público y prioridad la visita apostólica del Sumo Pontífice. La ceremonia se desarrollará en las Pampas de Reque, una extensa zona que fue elegida por sus condiciones de seguridad, accesibilidad y capacidad para albergar una multitud masiva.

La visita genera una enorme expectativa debido a la estrecha relación que mantiene León XIV con Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo durante varios años antes de asumir responsabilidades en el Vaticano y posteriormente convertirse en el líder de la Iglesia Católica.

¿Por qué se eligió Reque?

La decisión responde a criterios técnicos y logísticos. Diversas autoridades coincidieron en que las Pampas de Reque ofrecen las condiciones necesarias para recibir una concentración de gran magnitud sin afectar el desarrollo de las actividades urbanas en Chiclayo.

El espacio cuenta con una amplia extensión territorial que permitiría albergar a cerca de 400 mil asistentes, además de facilitar la instalación de zonas de acceso, seguridad, estacionamientos, puestos de atención médica y rutas de evacuación. Por ello, el Concejo Municipal de Reque aprobó una ordenanza que declara de interés público y prioridad institucional la visita apostólica del pontífice.

🙏🇵🇪 ¡Reque será sede de la santa misa que presidirá el papa León XIV durante su visita a Chiclayo! Las Pampas de Reque se preparan para recibir a miles de fieles en uno de los acontecimientos religiosos más importantes que vivirá el norte del Perú en los próximos años. ✨⛪



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¿Dónde queda Reque?

Reque es un distrito ubicado en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque. Se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros al sur de la ciudad de Chiclayo y es conocido por sus extensas pampas.

Cómo llegar desde Chiclayo:

En automóvil o taxi: entre 15 y 20 minutos por la Carretera Panamericana Norte.

entre 15 y 20 minutos por la Carretera Panamericana Norte. En transporte público: existen combis y colectivos que cubren la ruta Chiclayo-Reque durante todo el día.

existen combis y colectivos que cubren la ruta Chiclayo-Reque durante todo el día. Desde el aeropuerto de Chiclayo: el trayecto toma alrededor de 25 minutos, dependiendo del tráfico.

Si viajan fieles, periodistas, peregrinos o turistas para la visita del papa León XIV, pueden encontrar restaurantes locales como:

Tambo Campestre.

El Cantaro Norteño.

El Abuelo.

La Kasa Blanca.

La caleta Reque restaurant.

La elección de Reque como sede de la misa papal marca el inicio de los preparativos para una jornada histórica. Con miles de fieles listos para reencontrarse con el pontífice que mantiene un profundo vínculo con el Perú, Lambayeque se alista para convertirse en el centro de la fe católica durante la visita de León XIV.